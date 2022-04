El ‘Solar Power Tour’ de Lorde empieza y acaba en balada

Lorde ha comenzado en Nashville su gira mundial, en la que presenta las canciones de ‘Solar Power’. El setlist que aparece ya online revela que, como era de esperar, sonarán 11 de las 14 canciones de este tercer disco, incluyendo bonus tracks. De hecho, será uno de ellos el que cerrará, ‘Hold No Grudge’.

Otra balada abre el show, ‘Leader of a New Regime’, reforzando el carácter minimalista de esta era de Lorde. Eso sí, el show no estará exento de hits, pues suenan ‘Homemade Dynamite’, ‘Liability’, ‘Sober’ y hacia el final del show ‘Perfect Places’ y ‘Green Light’. ‘Royals’ es el primer bis. En ese tipo de momentos el concierto se transforma en un karaoke colectivo, como podéis ver bajo estas líneas.

En cuanto al montaje, un reloj de arena domina la puesta en escena, en sintonía con el carácter ecologista y el propio título del álbum y la gira. Esta idea da cierto juego escénico a Lorde, que jugará con las sombras, las alturas y las formas geométricas, mientras su equipo de músicos sostiene la estética hippie de la que ella misma se ha reído en los vídeos. Hay momentos muy cuidados desde el punto de vista escenográfico, como ese en el que los músicos se sitúan junto a ella en las escaleras.

Será, pues, un show aparentemente minimalista, como el disco, que luce espectacular para recintos de 3.000 espectadores como este de Nashville, Grand Ole Opry, y que quizá se pierda un poco en lugares grandes como el que le aguarda en Primavera Sound.

En otro orden de cosas, Lorde contaba hace unos días que estaba escuchando todos los días ‘MOTOMAMI’ de Rosalía. Elogiaba particularmente la incorporación de Burial, ‘Hentai’ y ‘Sakura’. «Proyectos como este son los que me hacen amar la música», indicaba en redes sociales.

Setlist:

Leader of a New Regime

Homemade Dynamite

Buzzcut Season

Stoned At The Nail Salon

Fallen Fruit

The Path

California

Ribs

Hard Feelings (w/o Loveless)

Dominoes

Loveless

Liability

Secrets From a Girl Who’s Seen it All

Mood Ring

Sober

Supercut

Perfect Places

Solar Power

Green Light

Oceanic Feeling

Royals

Hold No Grudge