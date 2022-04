Lucius, el dúo de Americana formado por Holly Laessig y Jess Wolfe autor de canciones brillantes como ‘Two of Us on the Run’ o la divertida ‘Next to Normal’, promociona estos días su nuevo álbum, ‘Second Nature’, que su amiga y colaboradora Brandi Carlile ha producido.

En una entrevista con Los Angeles Times, Lucius han comentado su colaboración con Harry Styles en ‘Treat People with Kindness’. Sí, las coros femeninos que suenan en la canción y que, de hecho, cantan el estribillo, pertenecen a ellas. ‘Treat People with Kindness’ fue lanzado como quinto single de ‘Fine Line‘ el día de Año Nuevo de 2021, y su divertido videoclip estaba protagonizado por Harry y la actriz Phoebe Waller-Bridge, conocida por su papel en ‘Fleabag‘.

Lucius aparecen en los créditos oficiales de la canción, pero no figuran como «artista invitado» (como Lucius) ni en las ediciones físicas de ‘Fine Line’ ni en ninguna plataforma de streaming. Por este motivo, Lucius han expresado su decepción con el autor de ‘Golden’ en la mencionada entrevista.

«La canción comienza con nuestras voces. Cantamos cada estribillo, solo nosotras», explican. «Nos intercambiamos el puente. Somos nosotras y Harry Styles. Harry Styles y nosotras». Holly y Jess aseguran que les «dolió» que Harry no les diera un «featuring» en la canción porque les «habría ayudado mucho» y porque Harry siempre se las da de que «reparte amor» allá por donde va. No obstante, insisten en que se llevan bien con él. De hecho, han cantado juntos en el pasado.

Es habitual que decisiones como la que comentan Lucius no caigan en manos de los artistas sino de sus discográficas. Es posible, incluso, que la ausencia del dúo como artista invitado en ‘Treat People with Kindness’ respondiese a un deseo de la discográfica de Harry por proteger su imagen de «autor». Son los pequeños detalles los que cuentan y, al fin y al cabo, la campaña de ‘Fine Line’ fue un absoluto éxito.