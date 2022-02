Lucius bailan a través de la adversidad en la divertida ‘Next to Normal’

Entre los grandes temas que nos ha dejado 2022 y que nos ha descubierto nuestro compañero Raúl Guillén en su playlist Flores en el estiércol, está el tema principal del próximo disco de Lucius. El proyecto de Holly Laessig y Jess Wolfe debutaba en 2013, publicando un segundo disco en 2016, ‘Good Grief’. En este tiempo han realizado grandes colaboraciones como la vista en la mejor canción del último de The War on Drugs, o la ideada junto al mismísimo Harry Styles en este directo.

‘Next to Normal’, hoy nuestra «Canción del Día», al igual que el ya conocido single baladesco ‘White Lies’, estarán incluidos en ‘Second Nature’, el nuevo disco de Lucius que saldrá a la venta el próximo 8 de abril. También contendrá una colaboración con Brandi Carlile, con quien trabajaron en el que ha acabado siendo el mayor hit de su carrera, ‘You and Me on the Rock‘.

- Publicidad -

El álbum de Lucius ha sido co-producido por la misma Brandi Carlile y documenta cuestiones como la maternidad, el divorcio o el parón de su carrera musical, si bien no pretende «asentarse en los momentos difíciles, sino bailar a través de ellos». Y eso es lo que consigue ‘Next to Normal’, un tema alejado de sus sonoridades más country, para acercarse en cambio a los ritmos disco en un tema que muchos canturrearán con su mejor falsete, y que tiene un punto de comicidad en una letra que las muestra «sin habla»: «Cuando estoy a tu lado, soy algo parecido a normal, me siento inmortal, estoy colocada pero sin la paranoia». A destacar una producción ambiciosa por la que lo mismo se podrían asomar Black Keys que Björk en su momento más absorbente.

1. Second Nature

2. Next To Normal

3. 24

4. Heartbursts

5. Dance Around It (feat. Brandi Carlile and Sheryl Crow)

6. The Man I’ll Never Find

7. Promises

8. LSD

9. Tears in Reverse

10. White Lies



Lo mejor del mes