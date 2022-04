Rosalía anuncia el MOTOMAMI TOUR

Durante los últimos días la cuenta de Twitter no oficial ‘MOTOMAMI Tour’ se ha venido haciendo eco de las noticias sobre la gira de presentación de ‘MOTOMAMI’ de Rosalía, desvelando algunas fechas filtradas por ejemplo en Brasil.

La cantante ha confirmado en sus redes sociales este domingo que hoy lunes haría un anuncio importante, y esa confirmación ha llegado finalmente antes a través de la prensa que de sus propios perfiles en redes sociales. Se trata, en efecto, de la llegada del ‘MOTOMAMI TOUR’.

- Publicidad -

Las entradas salen a la venta este viernes 22 de abril. Habrá una preventa este miércoles 20 de abril, como se venía rumoreando. El ‘MOTOMAMI TOUR’ arrancará en España antes de pasar por Latinoamérica, Estados Unidos y finalmente volver a Europa. A diferencia de lo que sucedió con el concierto de ‘El mal querer’, el show se podrá ver en diferentes ciudades españolas, no solo en Madrid y Barcelona.

FECHAS DEL MOTOMAMI TOUR:

6 de julio | Almería, España – Recinto ferial de Almería.

9 de julio | Sevilla, España – Estadio de La Cartuja.

12 de julio | Granada, España – Plaza de toros.

14 de julio | Málaga, España – Marenostrum.

16 de julio | Valencia, España – Auditorio Marina Sur.

19 de julio | Madrid, España – WiZink Center.

20 de julio | Madrid, España – WiZink Center.

23 de julio | Barcelona, España – Palau Sant Jordi.

24 de julio | Barcelona, España – Palau Sant Jordi.

27 de julio | Bilbao, España – Bilbao Exhibition Centre BEC.

29 de julio | A Coruña, España – El Coliseo.

1 de agosto | Palma, España – Son Fusteret.

- Publicidad -

14 de agosto | Ciudad de México, México – Auditorio Nacional.

17 de agosto | Guadalajara, México – Auditorio Telemex.

19 de agosto | Monterrey, México – Auditorio CitiBanamex.

22 de agosto | Sao Paulo, Brasil – Tom Brasil.

25 de agosto | Buenos Aires, Argentina – Arena Movistar.

28 de agosto | Santiago, Chile – Movistar Arena.

31 de agosto | Bogotá, Colombia – Movistar Arena.

3 de septiembre | La Romana, República Dominicana – Anfiteatro Altos De Chavón.

9 de septiembre | San Juan, Puerto Rico – El Coliseo.

15 de septiembre | Boston, EEUU – MGM Music Hall en Fenway.

18 de septiembre | Nueva York, EEUU – Radio City Music Hall.

19 de septiembre | Nueva York, EEUU – Radio City Music Hall.

23 de septiembre | Toronto, Canadá – Budweiser Stage.

26 de septiembre | Washington DC, EEUU – The Anthem.

28 de septiembre | Chicago, EEUU – Byline Bank Aragon Ballroom.

2 de octubre | San Diego, EEUU – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre.

4 de octubre – San Francisco, EEUU – Bill Graham Civic Auditorium.

7 de octubre | Inglewood, EEUU – YouTube Theater.

8 de octubre | Inglewood, EEUU – YouTube Theater.

12 de octubre | Houston, EEUU – 713 Music Hall.

14 de octubre | Irving, EEUU – The Pavilion at Toyota Music Factory.

17 de octubre | Atlanta, Georgia – Coca-Cola Roxy.

22 de octubre | Miami, EEUU – iii Points Festival.

- Publicidad -

25 de noviembre | Oporto, Portugal – Pavilhão Rosa Mota.

26 de noviembre | Lisboa, Portugal – Campo Pequeno.

1 de diciembre | Milán, Italia – Mediolanum Forum.

4 de diciembre | Berlín, Alemania – Velodrom.

7 de diciembre | Dusseldorf, Alemania – Mitsubishi Electric Hall.

10 de diciembre | Amsterdam, Países Bajos – AFAS Live.

12 de diciembre | Bruselas, Bélgica – Forest National.

15 de diciembre | Londres, Reino Unido – The O2.

18 de diciembre | París, Francia – Accor Arena.

Podcast: ¿es mejor MOTOMAMI que EL MAL QUERER?