Sesión de Control: Dorian y Alizzz, Confeti de Odio, keezyporta…

Cuando está a punto de llegar el nuevo disco de Dorian, se publica un nuevo adelanto. Tras las colaboraciones con Ana Mena, Suuu y Pimp Flaco, además de los temas ‘Dos vidas’ y ‘Tornado’, es el turno de escuchar ‘Energía rara’. Un tema que viene respaldado por la producción de Alizzz, con el que abrimos la nueva edición de «Sesión de Control», la playlist de pop nacional y en castellano que actualizamos cada miércoles.

Seguimos también a lo grande con ‘El malo final’ que adelanta el nuevo disco de Confeti de Odio tras la buena acogida de ‘Tragedia española‘.También vuelven Grushenka, emblema shoegaze del sello El Genio Equivocado, estilo que también representa la colaboración de niño viejo con Ola Magenta. Por otro lado, continuamos compartiendo singles del inminente disco de Mishima. ‘Cotó’ es de ritmo cambiante.

Alavedra, los de ‘La jota del poliamor‘, comparten un simpático tema llamado ‘Psicópata’, que nos deja otro de sus típicos dramas: «nunca pensé que podría acabar en un contenedor». El sello Elefant continúa ampliando horizontes apostando por NEVVER. El trío avanza su nuevo disco ‘999’ con ‘Tu boca mordiéndome el labio’, a medio camino entre el shoegazing, el trap y otros estilos.

El R&B, el hip hop y la electrónica se encuentran en Rodeo. Rodeo es el grupo formado por dúo de electrónica b1n0, el cantante y productor PHOAC, y el ingeniero de mezcla y productor Jordi Mora. Publicarán ‘Fake Friends’ el 20 de mayo, pero avanzan ya el corte titular. Casi igual de inclasificable es el «bedroom pop» de keezyporta, en ‘Escorial’ guiado por un piano, al menos hasta que la canción evoluciona hacia un trance cósmico.

Los granadinos Bisagra publicarán su EP ‘Sociedad Digital’ este viernes bajo el paraguas de Casa Maracas (Los Planetas). Lo han grabado con Carlos Díaz (ingeniero de sonido de Los Planetas) y con Noni (Lori Meyers) ayudando en la producción. Compartimos el tema ‘Oniomanía’.

Ándrés Borque, promotor de la exitosa fiesta madrileña Cuenca Club, tiene un proyecto llamado Borque, del que comparte su tema ’TEDM’, de synth-pop bailable, a medio camino entre Fangoria, Amistades Peligrosas y Aitana. Completamos las novedades de la playlist de momento con la versión que Carolina Durante han hecho de Los Nikis, con un remix del último single de Fangoria y otro remix de la cantautora Rumia para su tema ‘Everything I Did, I Did It Just for You’.