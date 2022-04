RFTW: Lykke Li, Pusha T, Megan Thee Stallion, Kelis…

Las novedades de este 22 de abril vienen encabezadas por los nuevos discos de Fontaines DC, Spiritualized, Hatchie, Pusha T o King Gizzard. En España es también un día potente con el nuevo álbum de Dorian, ‘Ritual’; más lo nuevo de PUTOCHINOMARICÓN, Anier, Las Migas, Amante Laffón y Mishima, que han versionado a Magnetic Fields. Jorge Drexler tiene nuevo disco titulado ‘Tinta y Tiempo’, incluyendo ‘Tocarte’ con C. Tangana. No nos resistimos a compartir su tema sobre el algoritmo en nuestra humilde playlist.

Spotify apuesta fuerte en Today’s Top Hits por lo nuevo de The Kid LAROI, pero también hay novedades de Megan Thee Stallion o Ed Sheeran, que presenta otro remix de ‘Equals’ con Lil’Baby. Qué raro, ¿verdad? Mientras Kelis saca un tema ecológico, Glass Animals han sumado a Albert Hammond Jr a su tema ‘I Don’t Wanna Talk (I Just Wanna Dance)’.

En el mercado latino, por si no había suficiente con lo de Becky G, hay canción de Karol G y llega lo nuevo de Shakira con Rauw Alejandro. También hay que destacar «Turbulencias», el posible viral de Kabasaki con Quevedo, Saiko, Juseph y muchos otros.

Entre las novedades más potentes de los últimos días, hemos escuchado el regreso de Hot Chip y el segundo single de lo nuevo de Lykke Li. También hay nuevos singles de habituales de JENESAISPOP como 070 Shake, The Goon Sax, Soccer Mommy, Editors, easy life, James Vincent McMorrow y un inabarcable etcétera.

Especial mención merece el listado de colaboraciones pintorescas: PinkPantheress con WILLOW, BATTS con Sharon Van Etten, Sigrid con Bring Me the Horizon, One Path con Megansito El Guapo (entre otros), LUNA KI con Lola Indigo…Entre las muchas curiosidades que nos deja el día, Silvana Estrada versiona ‘Clandestino’ de Manu Chao.