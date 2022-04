Sia canta ‘Manchild’ en el nuevo recopilatorio de Neneh Cherry

Neneh Cherry ha anunciado ‘The Versions’, un álbum recopilatorio de versiones interpretadas por otros artistas. Una larga lista de artistas unidas a la cantante versionarán 10 canciones extraídas de su repertorio. Entre estas artistas se encuentra Sia, quien ha lanzado hoy su propia interpretación de ‘Manchild’, canción originalmente de 1989. Además de Sia, los otros nombres que ponen voz a ‘The Versions’ son Robyn, Mapei, ANOHNI, Jamila Woods, Sudan Archives, Kelsey Lu, Honey Dijon, Seinabo Sey, Greentea Peng y Tyson.

‘Manchild’ se incluyó en el álbum debut de Neneh Cherry ‘Raw Like Sushi‘, que se reeditó en 2019. La canción no tiene una melodía fácil, y esta nueva versión descubre a Sia rapeando sus estrofas, algo a lo que no acostumbra la artista.

La amistad entre Neneh y Sia se remonta muchos años atrás. Sia confiesa en una nota de prensa: «Cuando estaba lidiando con problemas mentales con unos veinte años, de alguna manera terminé en su casa y me cuidaron como si fuera una de sus propias hijas. Llamé a su marido en un intento de suicidio, quien me había estado asesorando como un productor musical increíble, y me dieron todo el amor que podría haber soñado».

Además de ‘Manchild’, Neneh también compartió en marzo una nueva versión de su hit ‘Buffalo Stance’ interpretada por Robyn y Mapei. El videoclip del single lo protagoniza Indya Moore, conocida por su papel en la serie Pose, donde también utilizaron la versión original de la canción. El disco ‘The Versions’ estará a la venta a partir del el 10 de junio.

‘The Versions’:

01 Neneh Cherry/ Robin: ‘Buffalo Stance’ ft. Mapei

02 Neneh Cherry / Sia: ‘Manchild’

03 Neneh Cherry: ‘Woman’ ft. ANOHNI

04 Neneh Cherry: ‘Buddy X’ ft. Greentea Peng

05 Neneh Cherry: ‘Kootchi’ ft. Jamila Woods

06 Neneh Cherry: ‘Sassy’ ft. Tyson

07 Neneh Cherry: ‘Heart’ ft. Sudan Archives

08 Neneh Cherry: ‘Kisses on the Wind’ ft. Seinabo Sey

09 Neneh Cherry: ‘Manchild’ ft. Kelsey Lu

10 Neneh Cherry: ‘Buddy X (Honey Dijon Remix)’

