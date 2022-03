Robyn trae novedades musicales cuando ya han pasado tres años desde el lanzamiento de su último álbum de estudio, ‘Honey’, publicado en octubre de 2018. La sueca se ha animado a versionar ‘Buffalo Stance’, el gran hit de Neneh Cherry incluido en su debut de 1989 ‘Raw Like Sushi’, y en la propuesta le acompañan la cantante y rapera estadounidense Mapei a las voces y el productor Dev Hynes aka Blood Orange a la producción.

La versión rebaja ligeramente el tempo de la original, incorpora menos samples y una melodía de guitarra eléctrica y es menos explosiva en general, pero actualiza con cierta frescura la que ya era una de las canciones de hip-hop o rap-pop más «cool» de los 80-90. La «postura de búfalo» alude a una «actitud que necesitas para salir adelante en las ciudades y en cualquier otra parte», contaba Cherry en la época.

Como quizás recordarás, Robyn y Neneh Cherry ya colaboraron en 2014 en un fantástico single conjunto llamado ‘Out of the Black’ que apareció en el disco de Cherry ‘Blank Project’, que tardó 18 añazos en llegar. El último trabajo de Cherry, ‘Broken Politics’, vio la luz en 2018.

‘Buffalo Stance’ es el enésimo single suelto que publica Robyn en los tiempos posteriores a ‘Honey’: antes hemos escuchado dos pepinazos electrónicos como son ‘Impact’ con SG Lewis y Channel Tres y ‘Salt Licorice’ con Jónsi y la surfera ‘Call My Name’ con Smile.

Recientemente, la autora de ‘Body Talk’ ha revelado en Twitter que se encuentra trabajando en un nuevo álbum aunque «me esté tomando bastante tiempo», y que «se avecinan un montón de cosas emocionantes».