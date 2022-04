Wilco anuncia doble álbum ‘Cruel Country’ y adelanta single

Wilco lanzará el mes que viene un nuevo álbum doble llamado ‘Cruel Contry’, y ya han compartido el primer single, ‘Falling Apart (Right Now)’. Esta noticia llega tan solo una semana después de que anunciaran la reedición del álbum ‘Yankee Hotel Foxtrot‘ por su 20 aniversario.

El título del álbum, ‘Cruel Country’, juega con el debate de si el grupo es una banda country o no. Su líder Jeff Tweedy explica en una nota de prensa: «Han existido elementos de música country en todo lo que hemos hecho. Nunca nos hemos sentido realmente cómodos con esta definición, con la idea de que estabamos haciendo música country. Pero ahora, después de todos estos años, nos parece liberador aceptar el simple hecho de llamar a la música que estamos haciendo: country». Además, la idea de comparar el concepto «cruel country» con el propio país de Los Estados Unidos es algo que también ha tenido en cuenta Wilco. Según Tweedy, el álbum ofrece una narrativa conceptual sobre la historia del país.

‘Cruel Country’ saldrá a la venta el 27 de mayo. Prácticamente los 21 temas del álbum son fruto de sesiones en vivo grabadas en el estudio por los seis integrantes de la banda. De momento han adelantado su primer single, ‘Falling Apart (Right Now)’, con un videoclip grabado en el propio estudio de grabación.

Tracklist de ‘Cruel Country’:

1. ‘I Am My Mother’

2. ‘Cruel Country’

3. ‘Hints’

4. ‘Ambulance’

5. ‘The Empty Condor’

6. ‘Tonight’s The Day’

7. ‘All Across The World’

8. ‘Darkness Is Cheap’

9. ‘Bird Without A Tail’ / ‘Base Of My Skull’

10. ‘Tired Of Taking It Out On You’

11. ‘The Universe’

12. ‘Many Worlds’

13. ‘Hearts Hard To Find’

14. ‘Falling Apart (Right Now)’

15. ‘Please Be Wrong’

16. ‘Story To Tell’

17. ‘A Lifetime To Find’

18. ‘Country Song Upside-down’

19. ‘Mystery Binds’

20. ‘Sad Kind Of Way’

21. ‘The Plains’



