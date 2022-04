Ava Max ha estrenado esta noche su nuevo single. ‘Maybe You’re the Problem’ es un tema que Ava lleva varios meses avanzando en redes sociales, especialmente en TikTok, y que por fin está listo de ver la luz al mundo.

‘Maybe You’re the Problem’ contiene la frase «it’s not me, it’s you», que nos lleva directamente al segundo disco de Lily Allen. Sin embargo, por sonido, en realidad estamos ante la enésima reencarnación de ‘Blinding Lights’ como ya sugerían los primeros avances.

En las últimas horas, Ava había mostrado también la portada de ‘Maybe You’re the Problem’, que la sitúa exactamente entre dos eras de Christina Aguilera, la de ‘Ven conmigo’ y la de ‘Dirrty’. La nostalgia por el pop de los 2000 no se ciñe únicamente a las girl bands.

Pero qué le vamos a contar a Ava Max: ella fue una de las primeras artistas de pop en recuperar el sonido eurodance de aquella época. Tanto fue así que muchos se resistieron entonces a tomársela en serio, para después descubrir que la artista había hecho un disco buenísimo. ‘Heaven and Hell‘ fue uno de los discos de pop clave de 2020.

En los últimos tiempos, Ava ha seguido triunfando con ‘The Motto’, su colaboración con Tiësto, que ha sido un éxito especialmente en Europa. A solas, ‘Head & the Heart‘ le ha seguido dando alegrías, mientras ‘EveryTime I Cry’ se ha estancado injustamente en listas.