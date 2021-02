Ava Max sigue vigente en 2021 gracias a ‘My Head & My Heart’

Ava Max publicaba en 2020 uno de los discos clave del pop del año pasado, ‘Heaven & Hell’. En dicho álbum debut incluía muchos de sus singles de éxito, como ‘Sweet But Psycho‘, que ya supera los 1.000 millones de reproducciones en Spotify; y también ‘Kings and Queens‘, que se acerca a los 400 millones.

Pero la cantante no se ha cruzado de brazos este 2021 y tras la considerable buena aceptación de ‘Who’s Laughing Now’, su principal apuesta ha sido ‘My Head & My Heart’, el tema que abría la reedición digital del disco que se lanzó en las últimas semanas del año pasado. Otro tema sencillo de beat noventero, tan sencillo que parece mentira que esté hecho a 20 manos, que también recuerda a su manera a proyectos como Ace of Base, y que se acaba de reforzar de cara a las listas de éxito de diferentes maneras.

En Estados Unidos, la canción ha sido muy bien aceptada en las radios y ya es top 20 en las emisoras de pop, peleando por lograr una nueva entrada en el Billboard Hot 100. En Reino Unido, la canción sí acaba de lograr penetrar en el top 40 tras varias semanas al alza: oficialmente es número 35 y esta semana se espera que suba, pues ya es puesto 29 en las «midweeks». Entre los países a los que ha llegado al top 100 están Francia y Alemania, pero no España.

Por otro lado, la canción ha sido aceptada en Today’s Top Hits, la playlist más codiciada de Spotify con 27 millones de seguidores, y Ava Max ha decidido sumarle puntos a través de una versión «acústica» que ha subido de manera oficial, tanto a través de Youtube como de Spotify. Como veis, y pese a la pandemia, Ava Max continúa peleando por convertirse en una estrella de primera.