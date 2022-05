Sesión de Control: Kimberley Tell con mariagrep, Cariño, François…

Este viernes 6 de mayo se publica el que está llamado a ser uno de los mejores discos popis del año: ‘CARIÑO’ (sic, en mayúsculas), lo nuevo de Cariño. Han publicado de él varios singles como ‘llorando en la acera’ y ahora justo comparten un último adelanto antes de este viernes. Tiene el gráfico título de ‘año de mierda’. Con él abrimos una nueva edición de “Sesión de Control”, nuestra playlist dedicada al pop nacional.

Dos habituales de esta sección se han unido en un solo tema. Hablamos de la revelación mariagrep y Kimberley Tell, en este caso en un adelanto para el disco de la última, que se publicará próximamente bajo el nombre de ‘Error 404’.

También en una vena de electrónica muy particular suenan la colaboración de BERNARDA (el catalán Bernat Cuyàs Vilà) con YUNG PRADO ‘Ya no me importa nada’; y lo nuevo de mori con Ralphie Choo, quien precisamente también ha trabajado también con Kimberley Tell.

Pshycotic Beats publica el segundo single de su disco para el otoño, si bien tras la buena aceptación de ‘Hammering Noises’ opta por un tema mucho más reptante. En cuanto a más habituales del site, hay nuevo single de REYKO -ahora que justo van a actuar en Madrid y Barcelona-; LA ÉLITE, que estrenan ‘Contento de ser feo’; y también de Chill Chicos.

SIMONA continúa avanzando su EP con su tema ‘FRESH’, que hace honor a su nombre, entregándose a los ritmos drum&bass. Además, os presentamos también a un curioso dúo de dos jóvenes andaluces: La Plazuela. Aseguran que «del mismo modo que Silk Sonic (Anderson Paak y Bruno Mars) están reinventando el neosoul y el new funk», ellos van a hacer lo mismo con el flamenco, llevándolo hacia varios estilos.

Completamos la playlist con un nuevo turbio tema de from que ni es jangle pop ni post-punk ni synth-pop; la segunda canción que publica François tras la embriagadora ‘Cadaqués’; el synth-pop de Minimal Schlager y el indie rockero, in crescendo, de los madrileños Atalaya Roja.