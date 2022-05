Jorge Martí, en el infierno de la conciliación, elevado al cubo

Sabemos que muchos de los grupos del país, como Los Punsetes, no terminan de vivir de su música. Sabemos que muchos otros viven en la cuerda floja o en la incertidumbre desde mucho antes de la pandemia. Y luego está lo de La Habitación Roja. La vida de su líder Jorge Martí ya fue objeto de un documental, y ahora ha publicado su autobiografía, a sabiendas de que el tema iba a dar de sí.

Animado por esos músicos que ahora mismo ya venden más libros que discos, desde la Autobiografía de Morrissey hasta la novela de Zahara, ‘Canción de amor definitiva’ se ha publicado este año a través de Penguin. El libro comienza como una historia de amor muy, muy ñoña. Cuando en sus primeras páginas, los enamorados escriben «te quiero» en una ventana lleno de vaho el mismísimo día que se conocen, habría jurado que no iba a aguantar sus 440 páginas. Por suerte, enseguida remonta y resulta que ‘Canción de amor definitiva’ funciona a varios niveles.

- Publicidad -

En primer lugar, como relato de un artista «desde el otro lado». Si estás leyendo esto, seguramente seas fan de La Habitación Roja. En este libro podrás conocer de primera mano algunas curiosidades sobre su discografía, y cómo funcionan las cosas en la industria musical española independiente cuando se apagan los focos de los festivales más multitudinarios.

Con una prosa sencillísima pero ágil, Jorge Martí habla de los ilusionantes primeros pasos, ese momento en que parece que van a dar un salto gigante, la asunción y la conciencia de que tal salto no se va a producir, y todos los altibajos entre medias. No faltan pullas a su ex sello Mushroom Pillow, que tanto apostó por ellos pero por ejemplo no vio venir el potencial de ‘Indestructibles’.

- Publicidad -

Pero hay más. Comunicado fue el jamacuco que le dio a Jorge Martí en su momento, que requirió de su hospitalización y cancelación de shows, comentada alguna vez ha sido la enfermedad de su esposa, y también aunque nunca con suficiente hincapié el auténtico infierno de viajes en coche, tren o avión que ha tenido que realizar nuestro protagonista para conciliar su vida personal con la profesional. Bueno, con las dos profesionales.

Enfermero de día, músico de noche, a medio camino entre Noruega y España, ‘Canción de amor definitiva’ es un relato angustioso de cómo tiene que ganarse la vida un músico cualquiera de nuestro país, en este caso llevándose hasta el extremo. Porque no estamos hablando de volar de Madrid a Oslo de vez en cuando, sino de viajar frecuentemente de Valencia hasta un pueblo perdido de Noruega, en ocasiones por carretera. Esto es lo que se llama amor por la música y por la familia.

En tercer lugar, la autobiografía de Jorge Martí es también un relato descarnado por parte de una figura algo demodé en los medios de comunicación: el cuarentón hetero. El autor no se corta a la hora de hablar de sus problemas sexuales durante su adolescencia o incluso en la vida adulta; vive con vergüenza cuando un paciente le reconoce como líder de La Habitación Roja; desconoce cómo afrontar los problemas de comunicación en el grupo que él mismo lidera… Por diversas razones, seas fan o no, seguramente nunca te hayas sentido tan cerca de él.

‘Canción de amor definitiva’ se presenta este viernes 6 de mayo en el festival documental Dock of the Bay, en Donosti.