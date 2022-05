Christina Aguilera, del todo mexicana en el videoclip de ‘La Reina’

Casi cuatro meses después de que saliera a la luz el EP ‘La Fuerza‘, Christina Aguilera ha estrenado el videoclip para su canción ‘La Reina’. Como si de un cuadro se tratase, la artista posa frente a una casona mexicana, rodeada de los compositores de la canción y varios músicos venezolanos. El lanzamiento del videoclip coincide con las fiestas mexicanas del Cinco de Mayo en Estados Unidos.

«Con dinero y sin dinero / yo hago siempre lo que quiero / y mi palabra es la ley / no tengo trono ni reina / ni nadie que me comprenda / pero sigo siendo el rey». El estribillo de ‘El rey’ de Vicente Fernández (original de José Alfredo Jiménez) permanece tatuado a fuego en la imaginería popular. El cantante mexicano fallecía el pasado mes de diciembre, y Christina Aguilera ha querido homenajearle en su nuevo EP, eso sí, a su manera.

‘La fuerza’ contiene varias incursiones en el reggaetón, también en la guaracha y en la balada a piano clásica, y se cierra con una ranchera pura y dura llamada ‘La Reina’ que probablemente no habías visto venir ni siquiera a pesar de todas las veces que Christina ha colaborado con músicos latinos, desde Luis Fonsi a Alejandro Fernández, hijo de «el rey».

Compuesta en realidad por un grupo de compositores venezolanos, estos son Servando Primera, Yasmil Marrufo, Luigi y Santiago Castillo, junto a la misma Christina, ‘La Reina’ responde a ‘El rey’ desde una perspectiva femenina y feminista. La letra es prácticamente una adaptación, pero la composición musical es original, y Christina se luce vocalmente en este registro tan tradicional y clásico con el que confirma que su voz está madurando de la mejor manera posible. A la artista realmente no le puede caber más sentimiento ni poderío en el pecho.

Así, si Fernández cantó que «el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar y llorar», Christina responde «y lloré y lloré… el día que tú te fuiste / y juré y juré… que ningún hombre volverá a ponerme triste». Si Fernández cantó que «una piedra en mi camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar», Aguilera replica que «vas a rodar como aquella piedra en tu camino / pero no vas a encontrarme en tu destino». Y si Fernández clamó que «no tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda… pero sigo siendo El Rey», Aguilera declara que «aunque sigas siendo El Rey, y no hay nadie que te comprenda, te quedaste sin La Reina».

El tiempo dirá si Christina logra convertir ‘La Reina’ en una ranchera canónica, en una canción popular de su repertorio o si simplemente queda como una mera anécdota en su discografía. Por el momento ya ha justificado por sí sola su regreso a la música latina.