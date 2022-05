Sarria puede ser el nuevo Bunbury o el nuevo Juan Perro

Sarria es otro de los artistas que te trae el ciclo Keep Walking comisariado por Johnnie Walker. Este miércoles 11 de mayo podrás verle presentar su disco de debut en Le Grand Café Centro de Málaga por tan sólo 3 euros. Las entradas están disponibles en la web de Dice.

El joven Nacho Sarria, desde la misma ciudad de Málaga, publicaba su primer disco hace justo un año. Como tantos artistas llegados a tu plataforma de streaming favorita durante la pandemia, y tras aplazar y ofrecer algunos primeros conciertos, es ahora cuando podrá desarrollar su potencial. Y lo hará de dos maneras. La primera es a través de las canciones de su disco ‘Sarria’, que se presentaba con singles de rock y psicodelia como ‘Gitana’ y ‘A todo color’. The Doors y Tame Impala son algunos de los nombres anglosajones que pueden venir a la mente, mientras otros detalles apuntan más hacia nuestro país.

Al margen de las palmas aflamencadas de algún tema, es su voz la que nos hace pensar en gente como Juan Perro y Bunbury. Cada vez que le escuchamos en ‘A todo color’ cantar «en un mar de espanto, me levanto» o preguntarse por qué se siente tan solo, es posible que te vinieran a la mente los últimos 80 de ‘La bola de cristal’ o los primeros 90 de Héroes del Silencio. Era mucho más que otra «canción con silbidito». Y la mención no es casual pues Sarria fue roadie de Los Labios y llegó a sustituir en ellos a Álvaro Suite, guitarrista habitual de Bunbury.

En segundo lugar, Sarria ha ofrecido más novedades en tiempos recientes, y le han salido tan bien como el single suelto de dos temas ‘Canto breve’. El tema principal de este otro lanzamiento, ‘A tu vera’, es ni más ni menos que su canción más popular de momento, acercándose a las 100.000 escuchas. Hay aquí un poso más soul y un decidido sentido de banda, que Nacho Sarria quiso plasmar con su videoclip. Lo hizo, directamente, porque «quería presumir de banda y del buen rollo que nos une». Entre ellos, Alejandro Hildalgo a la guitarra, que de hecho es co-autor de ‘A tu vera’.

Entre sencillos como ‘Esperando al Sol’, de ambiente americana; el disco contenía más composiciones interesantes como ‘Arriba en la montaña’, con un buen equilibrio entre influencias nacionales e internacionales, también entre tensión y calma; o el tema de cierre. ‘Fundido a negro’ comenzaba como su propio ‘Here Comes the Sun’, aunque en verdad resultando mucho más «agri» que «dulce» como despedida del álbum. Mención aparte para su videoclip, en el que se dirige a cámara durante sus 4 minutos, casi sin descanso.

Es la de Sarria una apuesta por el rock redondeada en el estudio junto a Craig Ross, productor de gente como Mick Jagger, The Black Crowes, Eric Clapton o Sheryl Crow, e incluso guitarrista en la banda de Lenny Kravitz y co-autor de temas como ‘Are You Gonna Go My Way’.