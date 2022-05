black midi vuelven con una sátira sobre la masculinidad soldadesca

black midi sacarán nuevo disco solo un año después del anterior. ‘Hellfire’, el tercer trabajo de la banda británica, verá la luz el 15 de julio. Antes llegaron dos trabajos tan queridos por la crítica como ‘Cavalcade’ (2021) y ‘Schlagenheim’ (2019).

El nuevo álbum de black midi será más o menos continuista. La nota de Bandcamp explica que el elepé «parte de los elementos melódicos y armónicos de ‘Cavalcade'» y que, a la vez, «desarrolla la brutalidad e intensidad de su debut». ‘Hellfire’ será el disco más «cohesivo e intencional» de black midi a nivel temático. El grupo ha asegurado que si «‘Cavalcade’ fue drama, ‘Hellfire’ es una película de acción épica».

‘Hellfire’ contará con 10 pistas, de las cuales se ha estrenado ‘Welcome to Hell’, otra locura que sumar al repertorio de black midi. Un tema estelar que hace honor a su título, pues no puede sonar más furioso y demente, y que sube la apuesta con una dramática sección orquestal y un final de trash metal inesperado.

El infierno al que alude el título de ‘Welcome to Hell’ no es otro que la guerra. La canción narra la historia de Private Tristan Bongo, soldado que se encuentra en primera línea de batalla y que sufre estrés postraumático por su labor en combate. El capitán se dirige a él y ridiculiza sus problemas psicológicos, cuestiona su hombría y finalmente le despide del ejército. «No me cuentes tus traumas», exige el capitán. «Matar por tu país es lo que hace que ganes una guerra».

Recientemente, el podcast Los hombres de verdad tienen curvas dirigido por la filósofa feminista y escritora Clara Serra ha analizado el concepto de masculinidad soldadesca junto a la profesora Gemma Torres. El podcast veía la luz previamente a la invasión rusa en Ucrania.

Por otro lado, el vídeo de ‘Hellfire’ es también una locura, en este caso animada. El director Gustaf Holtenäs recupera el personaje de ‘Slow’, vídeo anterior de black midi, en esta pieza de animación surrealista. El artista sueco ha trabajado para Iron Maiden o Broods, entre otros.

Tracklist de ‘Hellfire’:

01 Hellfire

02 Sugar/Tzu

03 Eat Mean Eat

04 Welcome to Hell

05 Still

06 Half Time

07 The Race Is About To Begin

08 Dangerous Liaisons

09 The Defence

10 27 Questions