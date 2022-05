Bon Jovi alarma por su «espantosamente pobre» estado vocal

Jon Bon Jovi ha empezado a preocupar a sus fans debido al «espantosamente pobre» estado de su voz. Desde que Bon Jovi empezó su nueva gira de conciertos por Estados Unidos a principios de abril, no han dejado de circular por la red vídeos que muestran que el estado vocal de Bon Jovi, que tiene 60 años, está lejos de ser el idóneo.

«Bon Jovi mutilando ‘You Give Love a Bad Name'» o «¿qué le ha pasado a Bon Jovi?» son algunos de los mensajes que pueden leerse en redes acerca de la voz de Bon Jovi. Algunos fans incluso piden que se «jubile», otros que se retire en lugar de «faltar el respeto a los fans de esta forma», y otros sugieren que «ya es momento de darte un descanso».

Las críticas tampoco han sido positivas. Medios locales como Pioneer Press aseguran que Bon Jovi «no solo se saltaba alguna que otra nota, sino que las pasaba canutas durante todo el concierto» y que «no solo destrozaba las canciones viejas sino también las nuevas». Otros medios señalan que la voz de Bon Jovi suena «débil» y que ya no es capaz de «alcanzar las notas». Un experto en técnica vocal va tan lejos de sugerir al cantante que acuda al laringólogo y se revise las cuerdas vocales.

Los vídeos que se han viralizado de Bon Jovi demuestran que, efectivamente, el artista no se encuentra en su mejor momento vocal. A sus 60 años su voz suena débil y desgastada, lo cual es perceptible en interpretaciones tan incómodas de escuchar como la de ‘Livin’ on a Prayer’. Es importante apuntar que, el pasado mes de octubre, Bon Jovi estuvo obligado a dejar de cantar durante dos semanas tras contraer covid y que es posible que el cantante arrastre secuelas. Sin embargo, Bon Jovi ha asegurado que la banda ensayó durante tres semanas antes de empezar su nueva gira. Por otro lado, Nerdbot recuerda que el problema de la voz de Bon Jovi no es nuevo y que viene dándose desde hace al menos una década.

Si se tiene en cuenta que Bon Jovi ya no tiene 20 años, que siempre ha cantado con mucha fuerza y expresividad -y no con tanta técnica- y que, además, ha pasado la covid recientemente, es posible que estemos cerca de la razón por la que su voz suena como lo hace en estos momentos.



Bon Jovi mutilating "You Give Love a Bad Name." 😬 pic.twitter.com/O1na89K7uY

Jon Bon Jovi in 2022. What the hell happened? He’s barely 60.

I thought he was one of the cleaner living ones .. pic.twitter.com/sqN4huzuNv

— The TV Grump (@TheTVGrump) May 11, 2022