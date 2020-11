Bruce Springsteen mantiene a sus fans, Bon Jovi se hunde

Hits

‘Letter to You’ ha vuelto a representar un gran éxito de ventas para Bruce Springsteen, siendo número 1 en Reino Unido -con cifras excelentes-, Irlanda, Holanda, Australia, Noruega o Suecia, además de número 2 en Estados Unidos, Canadá, Alemania o España. Mediatraffic estimaba que solo durante su primera semana se despachaban casi 250.000 copias, que es hoy en día lo que artistas como Miley Cyrus han vendido de sus últimos discos en total, streaming incluido.

Mejor aún, la 2ª semana ha sido buena para ‘Letter to You’, que mantiene el número 1 en Suiza, solamente baja al puesto 4 en Reino Unido (en la 3ª semana podría ser aún top 6 según las midweeks) o incluso se espera que “solo” baje al 20 en su 2ª semana en el Billboard 200. Puede parecer una gran caída, pero a día de hoy, los artistas veteranos tienden a caer 100 puestos o casi en su segunda semana debido a lo mal ponderado que está el streaming en la tabla estadounidense. El Boss resistirá bien en la lista que se publicará hoy.

Teniendo en cuenta las buenas críticas que ha tenido el disco (88/100 en Metacritic), lo que está gustando entre sus seguidores, y que se aproxima Black Friday y la Navidad, no sorprendería que ‘Letter to You’ superara muy holgadamente el medio millón de copias a nivel global, o incluso se acercara al millón, a diferencia de lo que sucedía con su predecesor, ‘Western Stars’, que se publicaba en verano y tuvo peores datos en su primera semana a nivel mundial: 228.000 unidades.



Flops

Un escenario muy diferente es lo que se ha encontrado Bon Jovi a su regreso en 2020 con un disco llamado ‘2020’. El álbum ha sido tan sólo número 19 en Estados Unidos cuando el anterior ‘This House Is Not for Sale’ había sido número 1. En este caso, el álbum no ha conseguido ningún número 1 significativo, quedando en el puesto 5 en Reino Unido, en el puesto 3 en Alemania, en el puesto 11 en Italia, o en el puesto 63 en Francia.

En este caso, Mediatraffic estima que tan sólo se vendían 68.000 copias en la primera semana a nivel global. Y lo peor ha venido después: una caída en este caso sí típica de artista veterano que ha llevado ‘2020’ a hundirse del puesto 19 al puesto 145 en su 2ª semana en Estados Unidos para luego desaparecer. En Reino Unido el álbum aún resiste en el puesto 91 en su 5ª semana, pero las 600.000 copias que vendía el anterior disco en todo el mundo están a años luz. Tendrá que contentarse con un tercio de ellas aproximadamente.

Hace ya 7 años que Richie Sambora no forma parte de Bon Jovi, y el álbum anterior ya tuvo críticas negativas (59/100 en Metacritic), por lo que las causas de este desplome hay que buscarlas en otro sitio: este disco no ha tenido “bundles” en Estados Unidos. Se anunció en enero que cada entrada de la nueva gira mundial de Bon Jovi incluiría una copia del álbum, pero la gira ha tenido que ser cancelada debido al coronavirus, por lo que entendemos que este es uno de los primeros grandes perjudicados de la ausencia de «bundles», en los últimos tiempos mirados con lupa por las nuevas normas del Billboard.