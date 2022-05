Kendrick Lamar publica su disco, con Beth Gibbons, Florence…

Kendrick Lamar ha publicado esta noche su esperado nuevo álbum ‘Mr. Morale & The Big Steppers’. El rapero, como Bad Bunny, no ha avanzado el álbum con ningún single de presentación (la parte 5 de ‘The Heart’ no formaba parte de la secuencia), pero entre los «focus tracks» incluidos en las playlists se encuentran ‘N95’ y ‘Die Hard’.

El álbum es doble, como el artista había dando a entender, y se compone de 18 pistas. La colaboración sorpresa la da claramente Beth Gibbons de Portishead, que aparece en la solemne balada a piano ‘Mother I Sober’. Por otro lado, Florence Welch, que también publica disco hoy, aparece en forma de sample en la discusión de pareja de ‘We Cry Together’. ‘June’ es la canción sampleada.

Otro artista inesperado que asoma en el tracklist de ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ es Sampha. El cantante británico no publica disco desde 2017, como Kendrick, pero su caso es especial ya que ‘Process’ es solo su debut. El artista sí ha colaborado últimamente con varios artistas como Actress. ‘Father Time’ es la canción que une a los papás Kendrick y Sampha.

Summer Walker, Pharrell Williams, Kodak Black, Thundercat o el primo de Kendrick Baby Keem son otros de los artistas invitados que revelan los créditos de ‘Mr. Morale & The Big Steppers’, que será el último álbum que publicará Kendrick en el sello TDA Entertainment. Antes llegaron los aclamados ‘DAMN.’ (2017), ‘To Pimp a Butterfly’ (2015) y ‘good kid, m.A.A.d city’ (2012).

En lo musical, ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ destaca por su fijación en los ritmos trap y hip-hop contemporáneos y también por la presencia del piano en varias pistas, como en ‘Crown’. Esta vez, Kendrick no parece haber atiborrado su disco de samples ni las canciones suenan especialmente ambiciosas a nivel de producción. Hay elementos funky en ‘Die Hard’ y electro en ‘Mr. Morale’, mientras las baterías del hip-hop clásico asoman en ‘Father Time’ o ‘Purple Hearts’, ‘Mirror’ recuerda a la etapa ‘Graduation’ de Kanye y ‘Auntie Diaries’ incluye arreglos orquestales.