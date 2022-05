Kendrick Lamar inquieta con los «deepfakes» de su nuevo vídeo

A pocos días de que vea la luz el nuevo álbum de Kendrick Lamar, el rapero publica nuevo single que presumiblemente NO formará parte de dicho álbum. ‘The Heart Pt. 5’ es la quinta parte de su serie de singles llamados ‘The Heart’, los cuales Kendrick ha solido publicar previamente al lanzamiento de un nuevo disco, por lo que es de esperar que ‘Mr. Morale & the Big Steppers’ no lo incluya.

‘The Heart Pt. 5’ es otra de esas composiciones épicas de Kendrick que superan los cinco minutos de duración. La canción se basa en un sample nada disimulado de ‘I Want You’ de Marvin Gaye, y sus autores Arthur Ross y Leon Ware aparecen debidamente citados en los créditos. Por su parte, la letra denuncia la violencia racial incluso desde la perspectiva de la víctima («no puedo culpar al barrio por el día en que me mataron») y celebra la hermandad frente a dicha violencia.

A pesar de supuestamente no ser un single oficial de su próximo largo, Kendrick sí ha estrenado un videoclip para ‘The Heart Pt. 5’ que dará que hablar. En él, Kendrick rapea el tema delante de un fondo color vino y se transforma en varios personajes afroamericanos mediante la técnica «deepfake». Entre estos personajes se encuentran Kanye West y Will Smith y también los fallecidos Kobe Bryant y Nipsey Hussle. Este último fue asesinado y, cuando aparece su cara, Kendrick rapea desde su punto de vista: «al asesino que aceleró mi desaparición, te perdono, pero que sepas que tu alma está en duda».

Como dato curioso, ‘The Heart Pt. 5’ está producida por Beach Noise, colaboradores habituales del rapero Baby Keem, quien no es otro que primo de Kendrick. Este año, Baby Keem ha ganado un Grammy por su colaboración con Kendrick ‘FAMILY TIES‘. Para el autor de ‘DAMN.‘ esta victoria ha supuesto su 14º gramófono.

A falta de que se concreten detalles oficiales sobre ‘Mr. Morale & the Big Steppers’, Kendrick ha dado a entender recientemente que se trata de un disco doble. Esta semana saldremos de dudas.