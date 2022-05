Death Cab for Cutie se reinventan con ‘Roman Candles’

Death Cab for Cutie son uno de los grupos indies más importantes de los 2000, pero su sonido en los últimos años parecía haberse quedado algo estancado, por mucho que intentaran ofrecer algo nuevo. No es que ‘Kintsugi’ o ‘Thank You for Today’ fuesen totalmente desdeñables, pero no suponían nada particularmente memorable ni nada que no hubiésemos escuchado ya en la banda.

‘Roman Candles’, el primer single de su nuevo disco ‘Asphalt Meadows’, parece dispuesto a cambiar esta narrativa. En él, abrazan su sonido más “noise”, donde la voz de Ben Gibbard se envuelve en una percusión agresiva y una frenética y adictiva melodía de guitarras eléctricas y bajo. Durante solamente dos minutos la canción consigue crear un gran clímax gracias a la progresión de la instrumentación que transmite urgencia y deja con ganas de más. Tanto que es difícil no volver a reproducirla inmediatamente después de terminarla.

Aún quedan cuatro meses para saber cómo sonará su nuevo disco al completo, pero esta nueva dirección, a priori, supone un bienvenido soplo de aire fresco y es lo más interesante y refrescante que han sacado Death Cab for Cutie en años. El álbum estará a la venta el día 16 de septiembre y contendrá 11 pistas como puede apreciarse en Bandcamp.



