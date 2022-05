Amaia / Cuando no sé quién soy

Antes del clásico de Britney Spears ‘I’m not a Girl, Not Yet a Woman‘, Julio Iglesias tuvo una vez un disco llamado ‘De niña a mujer’. Aquella cassette siempre estuvo en casa de mis padres, con una inquietante foto de portada en que Julio posaba junto a su hija Chabeli. Había algo un poco perverso en todo aquello, mucho antes del ‘Lemon Incest’ de Serge Gainsbourg y su hija Charlotte. «Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer», decía la letra de aquel tema entre unos efectos psicotrópicos más vinculables al segundo disco de Amaia que el mojigato baladón de Britney.

El éxito tipo «sleeper» de ‘El encuentro’ de Amaia junto a Alizzz ha marcado de manera decisiva el segundo álbum de la cantante. Se trataba de un single más gamberro y sexualizado, que dejaba atrás las referencias del también notable debut de Romero ‘Pero no pasa nada‘. ‘El relámpago’, ‘Quedará en nuestra mente’ y ‘Quiero que vengas’ eran temas que nos hacían pensar en Cecilia, La Buena Vida y Nosoträsh, y a ello contribuía su trabajo con dos hombres procedentes del indie nacional o latinoamericano como fueron primero Refree en alguna co-autoría y luego Santi de Él Mató a un Policía Motorizado. ‘Cuando no sé quién soy’ presenta un registro más atrevido, divertido y electrónico, producido por el mismo Alizzz, y ofreciendo lo que parecen los segundos, terceros y cuartos singles de un disco que se presentaba con ‘El encuentro’. Por mucho que este pertenezca realmente al disco de Alizzz, no desentonaría para nada como bonus track aquí.

Esos singles que tantas alegrías están dando ya a los seguidores de ‘El encuentro’ son ‘Quiero pero no‘ junto a Rojuu, ‘La canción que no quiero cantarte‘ junto a Aitana, ‘Bienvenidos al show‘ y también podría serlo en el futuro ‘Dilo sin hablar’. ‘Quiero pero no’ está surtida de gritos al igual que ‘Bienvenidos al show’, la canción que dice aquello de «ya no soy pequeña, tampoco soy mayor», una curiosa producción que nos hace pensar en musicales de la era glam por concepto, mientras sus teclados son más bien propios de Antònia Font circa ‘Wa Yeah!’ o, como ella asegura, de Mecano. Teniendo en cuenta que el disco lidia en parte con la salud mental (‘La persona’), esos pequeños arrebatos de locura en producción resultan todo un acierto.

El tema con Aitana está tan lleno de efectos grunge sacados de los 90, como de guasa. «¿Quieres ser mi amigo? ¡Cómeme el higo!» funcionará para siempre como invitación a alguien que ya no nos da bola en el amor, pero encima no quiere desaparecer de nuestras vidas. Y también muy destacable es el mencionado ‘Dilo sin hablar’. Hay voces pitcheadas, bajos llenos de soul, arreglos disco-funky… constituyendo una de las producciones más exquisitas que nos ha entregado Amaia. La evolución respecto a su debut es muy clara.

Cambiando de tercio, Beach House son la referencia concreta de ‘La vida imposible’, si bien su frase con «los 7 millones de veces» apunta a Los Planetas, lo mismo que las guitarras de ‘Pesimista’. Por no hablar de que una versión de ‘Santos que yo te pinte’ aparece en el tramo final de ‘Cuando no sé quién soy’. Con toda la pereza que pueda dar que Amaia incluya una versión en un disco suyo, tras haberse dado a conocer en Operación Triunfo, donde ya hizo suficientes versiones, esta es preciosa sobre todo en su caída de cuerdas y sus efectos de percusión.

El disco se completa con las baladas ‘Yo invito’, también muy peliculera, y con un tema de corte folclórico, ‘Yamaguchi‘. El registro le sienta muy bien a su voz y a su estilo, aunque es en las canciones más acústicas donde quedan más al descubierto ciertas debilidades compositivas aún. No es Amaia todavía «una mujer» en sus habilidades como autora, pero lo que sí consigue es imponer su estilo a los muy diferentes géneros mostrados en este disco, darles una perfecta unidad y desarrollo, y lograr que todo el talento desplegado en las sesiones de composición esté completamente a su servicio. Jugad vosotros a tratar de adivinar qué aportaron como co-autores C. Tangana, Confeti de Odio, Antonna, Rigoberta Bandini y compañía. Yo aquí solo siento la arrolladora personalidad de Amaia.