Lana Del Rey compone su nuevo álbum con canto automático

Lana Del Rey ha ofrecido una entrevista a W Magazine en la que ha charlado con el director creativo de Gucci Alessandro Michele. En ella, además de conversar sobre el proceso creativo de la cantante, también ha revelado detalles de su próximo trabajo discográfico.

En los álbumes que ha publicado hasta la fecha, Lana Del Rey ha expresado una especial sensibilidad por los colores. Por ejemplo, su canción ‘God Knows I Tried’ de ‘Honeymoon‘ dice: «A veces despierto por la mañana a cielos rojos, azules y amarillos. Es tan loco, podría beberlo como Tequila Sunrise».

Sin embargo, al ser preguntada por qué colores describen su futuro trabajo, ella revela que su nuevo proceso creativo no tiene nada que ver con los colores: «He estado practicando la meditación del canto automático, donde no filtro nada. Simplemente grabo lo que sea que me viene a la cabeza en mi aplicación de notas de voz». «He estado mandando estos archivos muy crudos a un compositor, Drew Erickson, y él añade una orquesta bajo la letra». «Cuando estoy practicando el canto automático, no tengo tiempo para pensar en colores».

Este álbum no tiene nada que ver con los colores. «Es más como: estoy enfadada». Lana ha declarado que las nuevas canciones son muy conversacionales. La primera de ellas, por ejemplo, dice: «Cuando miro atrás, pasando las yemas de los dedos sobre las bolsas de plástico, creo que desearía poder extrapolar alguna pequeña intención o quizás llamar tu atención por un minuto o dos».

Además del nuevo álbum, Lana Del Rey ha confesado que ya no trabaja tan bien como antes cuando está sola. «Ahora hay muchas menos palabras que se me ocurren cuando estoy sola. Siento que necesito estar sentada con alguien. Es un poco frustrante, porque durante tantos años he sido muy rica en ideas. Ahora necesito a alguien que me obligue a entrar en el estudio. Las ideas ya no me vienen en un coche, mi sitio favorito».