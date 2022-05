La docuserie de Locomia ya tiene fecha de estreno

Como una de esas cosas que no sabemos que las necesitamos hasta que las vemos en un escaparate, llega propulsado por ocho abanicos la docuserie de Locomia. El grupo, que saltó a la fama en los 90 por su música bailable y extravagancia, será protagonista de una producción de Movistar Plus+ que se centrará en «una historia sobre éxito, traiciones, celos, anarquía, homofobia y olvido». La productora ha anunciado que el proyecto verá la luz el próximo 22 de junio. Además, se estrenará el 27 de mayo en el Serializados Fest de, como no, Ibiza.

Más allá de los vistosos abanicos, Movistar ha querido detenerse y profundizar en las luces y sombras que esconde tanto la historia de Locomia como la propia sociedad de la época. «Lo, co, mía. Tres sílabas que unidas son historia de nuestro país, de nuestra música y que encierran más matices de los que recordamos. Finales de los años ochenta y principios de los noventa, España lucha por cambiar, por modernizarse, por abrirse más al resto del mundo. A la vuelta de la esquina, unos Juegos Olímpicos y una exposición universal. Locomia, con su música para bailar, sus coreografías y sus abanicos, irrumpe en la escena musical y en la televisión española con unos aires de fiesta y transgresión que quizá se aprecien mejor hoy que entonces», cuenta la sinopsis.

Movistar ha lanzado tráiler de la serie documental, que contará con tres capítulos, donde se deja ver que la herida de Locomia sigue muy abierta entre compañeros. El avance comienza: «Si Locomia estuviese hoy en día, tendría tantos Grammys como Daddy Yankee«. Javier Font, uno de los integrantes originales de la formación, exclama: «Yo me cargué Locomia, no me jodas, ¡Yo creé Locomia!. Las puertas del cielo se abrieron y se cerraron. Y yo a día de hoy no entiendo por qué».



De paso, es el momento oportuno para recordar a Los Chunguitos y su brillante interpretación de ‘Locomia’ en ‘Tu Cara Me Suena’:



