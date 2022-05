Tove Lo logra su 4º top 1 en JNSP; entran Amaia, Chanel, black midi, Kendrick Lamar…

Tove Lo logra su 4º número 1 en JENESAISPOP con ‘No One Dies from Love’, una canción que ha sido muy bien recibida entre sus seguidores. Los otros tops 1 de la cantante sueca en nuestra lista no han sido “Habits” ni ‘Talking Body’ ni ‘Cool Girl’, ni ‘Glad He’s Gone’… sino ‘Timebomb’, ‘Thousand Miles’ y el dúo con Nick Jonas ‘Close’. Esperemos que ‘No One Dies from Love’ dure más entre sus pistas más oídas al menos.

Directa al top 2 llega ‘La canción que no quiero cantarte’ de Amaia con Aitana, seguida del número 3 de Chanel con ‘SloMo’. Destacan las fuertes subidas al top 10 de Röyksopp con Astrid S y Adiós Amores.

Hay muchas entradas esta semana: black midi y Kendrick Lamar llegan al top 20. Bad Bunny y Becky G llegan al top 30 y Belle & Sebastian y keezyporta llegan al top 40 por los pelos.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

