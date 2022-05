Hayley Kiyoko te da buen pop en la pegadiza ‘for the girls’

Hayley Kiyoko nos conquistó hace unos años con su álbum debut ‘Expectations’, que contenía gemas de pop como ‘Curious’ o ‘Girls Like Girls’. La proclamada «Jesucristo de las lesbianas» publicará un nuevo álbum el 29 de julio llamado ‘Panorama’, del cual se conocen ya tres adelantos: ‘found my friends’, ‘change’ y el reciente ‘for the girls’.

Los tres adelantos de ‘Panorama’ sugieren que se avecina un buen álbum de pop contemporáneo en el que los sintetizadores estarán muy presentes. Lo están en el synth-pop de ‘found my friends’ y en el trap-pop de ‘change’, así como en el pop a secas de ‘for the girls’, el más inmediato de los tres.

‘for the girls’ es otro tema que Hayley Kiyoko dedica a las mujeres en general. El ambiente es veraniego: la «sal marina» se les pega en la piel y la «brisa» les acaricia el cabello. Todas ellas se «comen el corazón» como si fuera «una mandarina». El estribillo clama: «el verano es para las chicas».

El sonido de pop electrónico de ‘for the girls’ es una actualización del sonido Tove Lo, Carly Rae Jepsen… que no renuncia a un puntito de distorsión en momentos puntuales. Sin embargo, producción y melodía también traen a la mente los años dorados del indie, y el estribillo «a las chicas les gustan las chicas, y a las chicas les gustan los chicos» recuerda al de de ‘Great DJ’ de los Ting Tings.

Un tema fresco, en cualquier caso, con el que Hayley celebra «la fortaleza, la belleza y la vulnerabilidad» de las mujeres. De ellas se rodea también en el videoclip de ‘for the girls’, inspirado en el reality show ‘The Bachelor’. Un grupo de mujeres compite por ganarse el corazón de Hayley.