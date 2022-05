Sidonie y Javier Vargas telonearán a The Rolling Stones en Madrid

El 1 de junio, The Rolling Stones ofrecerá un concierto único en España como parte de su gira ‘SIXTY‘. Lo harán en el Wanda Metropolitano de Madrid, y ya han anunciado quiénes serán sus teloneros. The Rolling Stones actuarán justo después de Sidonie y Vargas Blues Band feat. John Byron Jagger.

Sidonie lleva más de 20 años entre nosotros, pero cuando empezaron, no lo hicieron cantando sus propias canciones. En realidad, comenzaron tocando versiones de grupos que admiraban, y entre esas canciones también se encontraban algunas de The Rolling Stones. Su último álbum lo lanzaron en 2020, ‘El regreso de Abba‘. El título no hace referencia al grupo sueco, pero la idea de desarrollar un álbum a partir de ese concepto es algo que Sidonie podría hacer perfectamente. Un concepto casi como el ‘Sálvame‘ de Pantocrator.

Por otro lado, Vargas Blues Band feat. John Byron Jagger también tienen relación con The Rolling Stones. Como se puede leer, John Byron Jagger lleva ese apellido. De hecho, es sobrino de Mick Jagger. Por otro lado, Vargas Blues Band es el proyecto de Javier Vargas, uno de los guitarristas españoles más aclamados internacionalmente. Ha trabajado mano a mano con Carlos Santana, y también con Prince o Larry McCray. Desde sus inicios en 1991, ha logrado 8 discos platino. Todavía quedan algunas entradas para poder ver a The Rolling Stones, Sidonie y Vargas Blues Band feat. John Byron Jagger el 1 de junio en Madrid. Los tickets están a la venta en doctormusic.com, entradas.com, livenation.es, lasttour.org y ticketmaster.es.





