5 descubrimientos de recordJet, en busca de una distribución más justa

El distribuidor de música digital recordJet, fundado en 2008 con la idea de enriquecer el panorama digital con más «transparencia, justicia y libertad», es uno de los invitados para una ponencia en Primavera Pro 2022. Exactamente el 9 de junio, a las 14.00 en el CCCB, hablarán de la distribución transparente y justa para los artistas independientes.

Según nota de prensa, con recordJet los músicos pueden elegir entre diferentes modelos de distribución, donde se les paga hasta el 100% de los ingresos de las ventas. Otros servicios incluyen código de etiqueta, distribución física y prensado de CDs y vinilos, entre otros. Entre sus filas han estado Milky Chance y Alice Merton. En este artículo presentamos a 5 artistas en su roster. Algunos se presentan para los lectores de JENESAISPOP, hablan sobre recordJet y el último, el pintoresco dúo Anger, estará actuando en Primavera Sound.

Rodeo: b1n0 + PHOAC + Jordi Mora

Rodeo es el proyecto del dúo de electrónica b1n0, de quien ya os hemos hablado en numerosas ocasiones, con el cantante y productor PHOAC, y también el ingeniero de mezcla y productor Jordi Mora. Su inminente trabajo debut se llama ‘Fake Friends’, incluyendo la canción titular, esta ya disponible en las plataformas de streaming. Entre sus influencias podemos imaginar a gente como James Blake o Arca, quizá con una voz más orientada hacia TV On the Radio o en España, John Grvy.

Nos cuentan: «Rodeo nace de un periodo de experimentación en el estudio de los b1n0 en el que acabaron saliendo unas canciones que nos encantaban pero no encajaban en nuestros respectivos proyectos. Conseguimos un sonido con una identidad que se separaba de lo que habíamos hecho hasta ahora, un discurso muy claro donde explicábamos lo que nos había pasado en un periodo de tiempo muy concreto. Pensamos que tenía vida propia y que tenía sentido darle forma de disco y empezar una nueva aventura en donde destinar todo el arte que sale cuando nos juntamos.

Al acabar el disco fue muy bonito conocer y conectar con Jordi Mora, ingeniero de mezcla y productor que se volcó y llevó el sonido a otro nivel, hasta el punto de representar un pilar clave en lo que hacemos y formar parte del proyecto. Por fin sentimos que es el momento indicado para compartir toda esta música con la gente y nos morimos de ganas de tocarlas en directo».

Sobre recordJet nos dicen: «Estamos muy agradecidos al trabajo de recordJet, sobre todo por darnos la oportunidad de entrar en nuevos mercados que de otra manera nos sería casi imposible. Es un lujazo trabajar con una distribuidora digital independiente que valora y ayuda a crecer a proyectos emergentes como el nuestro».



Santiago Latorre: la amistad y la performance

Santiago Latorre ha publicado un álbum llamado ‘Architecture of Friendship’, con piezas entre el ambient, lo orquestal y lo cinético. Si nos dicen que, más que aragonés, es islandés y primo de Jóhan Jóhansson y de Jónsi, nos lo creemos. Este trabajo supone el retorno del artista tras haber estado retirado de lo performativo al sufrir una lesión en ambos brazos. En la última etapa, ha experimentado con sensores de movimiento sin contacto para el procesado de la luz y el sonido en tiempo real.

El álbum recibe tal nombre porque versa sobre la amistad y la espiritualidad de un grupo colectivo: «El grupo toma su nombre de las palabras de Hannah Arendt, quien tras ser acusada de falta de amor por los judíos, respondió:

“Tienes razón.

No amo a ningún pueblo

ni a los franceses, ni a los norteamericanos, ni a los judíos, ni a los negros.

Solo amo a mis amigos”.

Indica: «Conectando el interés compartido por el grupo en la construcción de ecologías creativas, la composición musical no jerárquica y la colectividad, este disco surge de una práctica necesaria de descanso, curación y cuidado. La secuencia de canciones se ofrece como bisagras para activar y ejercitar la empatía, las conexiones sensibles, para despertar la esperanza y recargar el entusiasmo, quizás incluso para fomentar el cuidado entre lo familiar y lo extraño». Atención al carácter folclórico del primer minuto de ‘I Want to Face Deception‘, con Los arrosecs de la vath d’Aussau.

Sobre recordJet nos dice: «recordJet es una distribuidora digital que da visibilidad a artistas independientes y nos ayuda a difundir nuestro trabajo en los medios especializados».



Dolphin Love: amor en medio de la nada

Dolphin Love es el proyecto del joven Constantin Kopp, de 21 años, influido por gente como Tame Impala, Nick Murphy, Pond y Tom Misch. Sus composiciones buscan el bienestar personal, al margen de las presiones sociales, con la voluntad de dejar a un lado todas aquellas que son un lastre para nosotros.

‘999’ es un EP de 7 temas que Constantin Kopp, que ha vivido temporalmente en Australia, aunque la mayoría de sus seguidores se concentra en Alemania, nos presenta de la siguiente manera: «Los temas han sido escritos, grabados y mezclados por mí mismo en una pequeña habitación en medio de la nada (de donde soy). Imagina que ves todo lo que te rodea como una sola pieza. Desde otra perspectiva. Desde arriba. Desde algún lugar de tu mente. Siente la presencia en la que te encuentras ahora mismo. Siéntate y dale una oportunidad para que resuene en ti. Quizá sientas lo mismo que yo. Quizá no. Quizá te saltes todo este EP. Pero hará algo. Quería que cada pista fuera totalmente diferente. No sé si sigo alguna línea en este EP, pero se siente bien. Para mí era importante conseguir ese sentimiento particular en ese momento justo en las pistas. Sin pensar. Simplemente jugando con los sonidos. Eso es. Así es como me siento».

Sobre recordJet nos dice: «Para nosotros es una asociación perfecta, especialmente para los artistas que quieren dar sus primeros pasos en la presentación de su música al público. Aparte de la interfaz y el proceso de fácil funcionamiento en vuestro canal, es divertido mantener nuestra independencia y también conseguir nuestros lanzamientos en listas de reproducción importantes a través de vuestro apoyo activo. En general, es un comienzo maravilloso para una carrera de artista independiente a largo plazo. muchas gracias por vuestro apoyo y ayuda».



Roller Derby: carne de Madrid Popfest

Desde Hamburgo, pero con una base de fans importante en territorios tan lejanos entre sí como México y Estambul, Roller Derby es un grupo inspirado por el dream pop, la música de los años 60 y 80, y nombres tan queridos por aquí como Angel Olsen, Beach House y Alvvays. Debutaron con ‘I Wish’ en 2020, de momento han publicado 7 canciones, todas las cuales suman cientos de miles de reproducciones, siendo ‘Starry-Eyed’ una de las más uptempo y contagiosas.

Nos cuentan: «Aunque Manu y Philine se conocían y hacían música juntos desde hacía tiempo, encontraron a Max por sus idénticos gustos y ambiciones musicales. Nuestro single de debut «I Wish» se publicó en octubre de 2020 y desde entonces hemos recibido muchos comentarios positivos, al principio solo a través de Internet, ya que no fue posible dar conciertos debido a la pandemia. Tocamos nuestros primeros shows en Hamburgo en el verano de 2021 hasta que nos dirigimos al SXSW en Austin, Texas, en marzo de 2022. Por ahora hemos lanzado siete singles, que han sido reproducidos en streaming más de un millón de veces. ¡Están previstos muchos conciertos, en Alemania y también en el extranjero! Estamos deseando ir a España algún día. También hemos creado una página web para nuestro último single ‘Starry-Eyed'».



Anger: la Austria más inclasificable

Más inclasificable es Anger, la banda formada por Julian Angerer y Nora Pider, con un álbum a sus espaldas llamado ‘Heart/Break’ y una serie de canciones de cambios locos, que pueden pulular entre el electro, el trap, los 90’s o los ritmos tropicales, a veces incluso dentro de la misma canción. ¿Te gustará si te gustaban Die Antwoord y PXXR GVNG? ¿O más bien 2raumwohnung y Azúcar Moreno? Se definen como “Chico emo que encuentra a chica skater”, en una relación de amistad y amor que se palpa en su música, como se recoge en la web del festival.

La primera actuación de Anger en Primavera Sound será en el escenario Night Pro el 4 de junio a las 02:30h. También tendrán un concierto en el Day Pro el 7 de junio a las 12h en el CCCB, y el mismo día actuarán en Primavera a la Ciutat a las 21:50h.