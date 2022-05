ABBA estrenan su «asombroso» concierto de avatares digitales

Este 26 de mayo se ha estrenado en Londres el concierto de de ‘Voyage‘ de ABBA. Los integrantes de la banda no actúan en el concierto, sino que lo hacen sus «avatares digitales». Había mucha curiosidad por averiguar cuán realistas serían estos avatares, y parece que mucho. De hecho, si daba la impresión que ‘Voyage’ sería un concierto de hologramas, realmente no lo es.

Versiones rejuvenecidas de Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad y Benny Anderson aparecen sobre el escenario como si fueran los años 70, proyectadas a través de una enorme pantalla rectangular, y las dos pantallas colocadas en posición vertical a ambos lado del escenario proyectan sus figuras ampliadas a la manera de un directo clásico. Sin embargo, las imágenes transmiten un aura tan futurista que a los críticos se les ha caído la «mandíbula al suelo» de la impresión.

Entre los medios de comunicación que han acudido al concierto de ABBA en Londres, The Guardian lo ha puntuado con 5 estrellas sobre 5, y ha augurado que ‘Voyage’ marcará un antes y un después en este tipo de directos. En concreto, el periodista Alex Petridis ha escrito que el concierto «está destinado a ser copiado». En el texto destaca que es «casi imposible reconocer que los avatares no son seres humanos reales».

Otro medio que ha flipado -con perdón de la palabra- con ‘Voyage’ ha sido The Huffington Post. Escribe que el concierto «te transporta a un universo en el que los mundos reales y digitales colisionan». Entre sus momentos favoritos destaca el de ‘Chiquitita’ animado con una puesta de sol. Entre los menos destacables nombra ‘Eagle’ y ‘Voulez-Vous’, en el que los «abbatares» son sustituidos por animaciones. El público aprovecha para ausentarse y acudir al bar.

El concierto de ‘Voyage’ deja más curiosidades. Como relata The National News, el concierto empieza con la melodía de ‘EastEnders’, en referencia a la ubicación de Queen Elizabeth Olympic Park en el este de Londres. Por otro lado, antes de la interpretación de ‘Waterloo’, Björn recuerda el momento en que Reino Unido le dio 0 puntos en Eurovisión.

Los propios integrantes de ABBA se encontraban en un palco para ver el estreno de su esperado concierto, y aparecieron en el escenario al final para dar las gracias al público. Entre los asistentes al estreno de ‘Voyage’ se encontraban también Kylie Minogue o la sueca Zara Larsson, que acaba de estrenar una versión modernizada de ‘Lay All Your Love On Me’.

Tracklist de ‘Voyage’

The Visitors

Hole in Your Soul

SOS

Knowing Me, Knowing You

Chiquitita

Fernando

Mamma Mia

Does Your Mother Know

Eagle

Lay All Your Love on Me

Summer Night City

Voulez-Vous

When All is Said and Done

Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

Thank You For the Music

Don’t Shut Me Down

I Still Have Faith in You

Waterloo

Dancing Queen

The Winner Takes it All