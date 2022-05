‘Tití me preguntó’, el «harén» de Bad Bunny, top 1 en España

A la edición de ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny, fue ‘Moscow Mule’ el single de Benito que alcanzaba el número 1 en España de manera directa. A medida que pasan las semanas, son varias las canciones que le están disputando el título de gran hit de esta era.

Mientras ‘Moscow Mule’ baja al puesto 4, sube al puesto 2 ‘Ojitos lindos’ con Bomba Estéreo -de la que hablaremos otro día-. Y da el salto al número 1 ‘Tití me preguntó’, dando un nuevo hito a Bad Bunny con un tema que no sabemos si vio venir: no es la colaboración con Rauw Alejandro (que baja al puesto 13) ni tampoco la de Jhay Cortez (que baja al puesto 8).

‘Tití me preguntó’ es una de las canciones más sexuales de Bad Bunny, lo cual es mucho decir para algunos, quizá, aunque pocas veces había sido tan obvio. La canción es una enumeración de mujeres que se quiere llevar a un reservado. Caben las Gabrielas, las Patricias, las Nicoles, las Sofías, las Marías, las Thalías y las mujeres de diferentes nacionalidades, incluida «una de Barcelona, que vino en avión y le dijo que su bicho estaba bien cabrón».

Una voz femenina le pregunta a Bad Bunny para qué quiere tantas mujeres, pero él sigue erre que erre. En la última parte hay un «drop» más cercano al trap, donde continúa un poco con lo mismo («Muchas quieren mi baby gravy / Quieren tener mi primogénito / Y llevarse el crédito / Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito»), aunque la melodía sea un poco más amarga. En esa última parte advierte que no te enamores de él porque te va a romper el corazón. El vídeo, a 360º, muestra el mar o a Bad Bunny tomándose algo, depende de lo que quieras ver, y por alguna razón continúa «trending» en Youtube, 3 semanas después de su edición.



No, no es la mejor faz de Bad Bunny pero en todo caso, el público sí ha respondido y ‘Tití me preguntó’ asciende al número 1 en España. El portorriqueño continúa ocupando hasta 25 posiciones de todo el top 100 oficial español con canciones de este disco y otros, hasta el punto de dejar poco espacio para los demás (‘SloMo’ de Chanel resiste en el número 3 tras haber sido número 1) y menos para las nuevas canciones de Harry Styles.

Como ya te hemos contado en la lista de álbumes, 9 temas de ‘Harry’s House’ llegan al top 100 español, pero ‘As It Was’ no vuelve al top 10 (se queda en el top 12) y el single mejor situado, ‘Late Night Talking’, es solamente número 49. Tiene casi todo el huracán Bad Bunny por encima.

La entrada más fuerte de la semana es ‘Tigni’ de RVFV y Kikimoteleba, directa al número 6. Casi dos semanas después de su edición, este tema continúa siendo el vídeo más visto de Youtube. Muy poco más abajo le sigue ‘La llevo al cielo’, el tema colaborativo de Chris Jedi con Chencho Corleone, Anuel AA y Ñengo Flow. Este es número 9. ‘París’ de Morat y Duki es puesto 31, ‘Pegao’ de Camilo es puesto 58 y ‘Nota’ de Eladio Carrión y Nicki Nicole, puesto 66.

Entre todas las entradas de Harry Styles, encontramos sobreviviendo ‘La canción que no quiero cantarte’ de Amaia y Aitana, que baja al número 85; y ‘Llámame’ de WRS, el tema rumano de Eurovisión, que baja al 95 mientras el sueco, que estaba más alto, desaparece de la tabla. La gran semana de promo de Andrei en nuestro país ha dado sus frutos.