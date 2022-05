Chanel, top 1 en España; entra “Llámame, llámame, hola mi bebebé”

Como vaticinamos hace unos días, ’SloMo’ de Chanel logra ascender al número 1 oficial en España gracias a la nueva versión “DanceBreak Edit” y a sus potentes ventas en iTunes. Desconocemos si los pre-pedidos del vinilo con forma de “mengo” han podido contar o lo harán cuando se distribuyan en noviembre, como mandan las normas de otros países.

El caso es que ‘SloMo’ sube del puesto 55 al puesto 1 gracias a su exhibición en prime-time y la medalla de bronce lograda en Eurovisión, siendo la primera representante de Eurovisión que alcanza el número 1 de las listas españolas desde hace años. Además, tiene mucho mérito porque ha tenido que sobrepasar al disco entero de Bad Bunny, quien sigue ocupando el 80% del top 10 con canciones de ‘Un verano sin ti’. Lo ha logrado, contra todo pronóstico, unos meses después de haber sido top 13, desaparecer enseguida de la lista y después re-entrar.

‘SloMo’ es disco de oro por streamings equivalentes a 30.000 unidades vendidas, mientras la finalista de Eurovisión ‘Ay mamá’ de Rigoberta Bandini sube esta semana al puesto 62 certificada como platino tras haber sido top 1 hace unos meses. A finales de año será interesante ver cuál es la ganadora moral de las listas anuales, aunque insistimos en que tenemos amor para las dos.

La canción ganadora del Festival de Eurovisión, ‘Stefania’ de la Kalush Orchestra, no ha logrado llegar al top 100 en España, pero sí otras canciones que han competido. ‘Hold Me Closer’ de Cornelia Jakobs, la representante de Suecia y que os llevamos recomendando unos meses, entra al puesto 88. Tan solo 3 puestos por debajo, en el #91, encontramos ‘Llámame’ del rumano WRS, la apuesta personal de nuestro podcaster Claudio M. de Prado. Su estribillo «llámame, llámame, hola mi bebebé» no ha parado de sonar estos días en los bares LGTB+ y Andrei «WRS» ha visitado España de promo.



Pero en verdad la entrada más fuerte de la semana es ‘Yatekomo’ de Juseph y Quevedo, que llega directa al puesto 53, mientras Chris Lebron aparece en el puesto 58 con ‘Desde mis ojos’ y Amaia y Aitana lo hacen en el 59 con la pseudo-rockera ‘La canción que no quiero cantarte’.

La lista de novedades se cierra con ‘Castigo’ de Feid en el puesto 86 y ‘Chandal’ de Morad en el número 93.