Directo: España sale a ganar Eurovisión por primera vez en años

Esta noche comentaremos en vivo la final del Festival de Eurovisión a través de este artículo. Por supuesto podréis seguirlo también a través de nuestro foro de Eurovisión, donde a nuestros usuarios jamás se les escapa una. Chanel parte como 5ª en las apuestas, pero además su vibrante actuación –ya subida al Youtube oficial a través de un ensayo– deja la sensación de que por primera vez en años, RTVE ha ido a por todas. Voy a decirlo sin rubor: podemos ganar.

Es difícil dilucidar desde cuándo no apuntábamos tan alto. ¿Desde que se cambió el vestido de Ruth Lorenzo en el último minuto para buscar un brillo sobre el escenario muy concreto? Bastante que la canción llegó al top 10. ¿Desde que mandamos a Beth y a Rosa?

Antes de que caigamos en el disgusto nacionalista de Europe’s not living ninguna celebration, hay que recordar que es Ucrania quien va en cabeza en las apuestas por una cuestión de solidaridad, que Reino Unido y Suecia también van muy fuertes, que Serbia es el país que más ha arriesgado, y que España no suele contar con demasiados apoyos más allá de Portugal, Reino Unido, Bélgica… en la tanda de votaciones. Los países donde hay muchos españoles. Por nuestra dejadez en el certamen, no caemos tan bien a los eurofans como Italia.

Chanel, una pantera en el escenario, como demostró en cuanto puso un pie en Benidorm Fest, no ha podido trabajar más ni mejor este ‘Slomo’ durante estos 4 meses. Solo podemos darle las gracias porque le hemos dado muchos motivos para odiarnos. Aunque quede fatal, como otras currantas natas como Barei, ya es un hecho que ha devuelto la ilusión a España después de años o décadas de sequía. Si pierde por mucho, tocará que recordemos por qué ‘SloMo’ nos produjo cierto rechazo en principio. Básicamente por llegar demasiado tarde y por el poco esfuerzo de sus autores y productores, nunca de ella. Si queda en el top 5, estaremos encantados de beber del jugo de mengo este verano y más allá. Nos vemos a las 21.00.

