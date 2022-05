Harry Styles sí puede con Bad Bunny en España

La semana pasada fuimos testigos de cómo Amaia no era capaz de desbancar ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny del número 1 oficial de discos en España, ni sirviéndose de las diferentes ediciones en vinilo de ‘Cuando no sé quién soy’. Don Benito es platino en tan solo 3 semanas (!!!), pero Harry Styles sí ha vendido las copias suficientes para desbancarle del número 1 en nuestro país.

Así, como en Estados Unidos y Reino Unido, ‘Harry’s House’ es número 1 en España. En nuestro país no es disco de oro directo como en otros territorios, pero adivinamos que no le costará llegar si ha sido capaz de desbancar a Bad Bunny, que sigue acaparando las listas de streaming con varias pistas de su mencionado álbum.

‘Harry’s House’, que también ha sido número 1 en absolutamente todas partes excepto Japón (su Wikipedia luce así de impresionante), ha despachado probablemente en torno a 1 millón de copias a nivel global durante la primera semana y amenaza con ser el álbum más popular de 2022. El disco del año, en definitiva. De momento, ha superado las cifras de Kendrick Lamar en Estados Unidos, quien a su vez había superado las de Bad Bunny, que al fin y al cabo no tiene soporte físico.

Además, 9 canciones del disco ‘Harry’s House’ aparecen en el top 100 de singles. Son las siguientes:

12(29) As It Was

49(E) Late Night Talking

74(E) Music for a Sushi Restaurant

80(E) Matilda

84(E) Little Freak

89(E) Daylight

92(E) Grapejuice

99(E) Love of My Life

100(E) Cinema

Volviendo a álbumes, la subida más fuerte de la semana es… ‘Fine Line’, el segundo de Harry Styles. Después de 128 semanas de permanencia, el segundo disco del aún miembro de One Direction sube del puesto 26 al 15 certificado como platino. Curiosamente nunca pasó del top 6, suponemos que por su edición navideña y por su condición de sleeper.

Pero hay más novedades en la lista española de ventas/streaming aparte de Harry Styles. Eso sí, la única que cabe en el top 10 es ‘Luz Casal y La Real Filharmonía de Galicia’ de Luz Casal, directo al top 5. El disco recoge el concierto del pasado verano, incluyendo clásicos como ‘Lo eres todo’, ‘Besaré el suelo’, ‘Te dejé marchar’ y ‘Un año de amor’.

Y aparte de estas dos, la única otra entrada en el top 20 es ’Temas privados’ de Fredi Leis, que llega al número 17. Destacamos también la entrada de Luna Ki en el puesto 34 con ‘CL34N’ y la de Rojuu con ’Starina’ en el puesto 48. Beach House consiguen llegar al puesto 81 con ‘Once Twice Melody‘ ayudados de la edición CD y Rick Astley es número 100 con ‘Whenever You Need Somebody’.





El resto de entradas registradas son todas asistidas por ediciones en vinilo, pues todas ellas aparecen como nueva entrada registrada entre los vinilos más vendidos del país, lista a su vez y por supuesto también liderada por ‘Harry’s House’. Así quedan las restantes entradas en la lista general de discos en España:

-Van Morrison, con ‘What’s It Gonna Take’ en el nº25 (nº12 en vinilos)

-M Clan con ‘Un buen momento’ en el nº40 (nº 3 en vinilos)

-7 Notas 7 Colores, con ‘Hecho es simple’ en el nº51 (nº 5 en vinilos)

-The Clash, con ‘Combat Rock / The People’s Hall’ en el nº56 (nº15 en vinilos)

-El Club de los Poetas Violentos, con ‘Madrid Zona Bruta’ en el 65 (nº 6 en vinilos)

-Vega, con ‘Metamorfosis’ en el 67 (nº7 en vinilos)

-Vega, con ‘Circular’ en el 76 (nº10 en vinilos)

-The Police con ‘Around the World’ en el 78 (nº31 en vinilos)