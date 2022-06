La Roux logra un inesperado top 10 en Reino Unido gracias a un sample

La Roux vuelve a las listas de éxitos cuando menos lo esperabas. Su último álbum, ‘Supervision‘, pasó desapercibido pese a contener temas tan redondos como ‘Otherside‘ (y no ayudó que saliera justo antes de ser decretado el estado de alarma). Sin embargo, la británica acaba de conseguir su primer top 10 en la lista de singles británica en muchos años. Aunque hay trampa.

‘IFTK’, el nuevo single del rapero Tion Wayne, ha sido el que ha devuelto a Elly Jackson al top 10 de la UK Official Charts. El tema contiene un sample de ‘In for the Kill‘ -de ahí su título, compuesto por las siglas del éxito de La Roux- y actualmente ocupa el top 8 de la lista de singles británica. En Spotify UK también aparece en el 8 por delante de varios temas de Harry Styles. La melodía del estribillo de ‘In for the Kill’ ejerce de gancho melódico en esta producción de grime 100% british, y Wayne incluso ha tenido el detalle de invitar a La Roux a que aparezca en su videoclip.

‘IFTK’ es el single más exitoso de La Roux precisamente desde que ‘In for the Kill’ alcanzara el número 2 en marzo de 2009. Más adelante, en julio, ‘Bulletproof’ le dio su primer y único número 1. ‘I’m Not Your Toy’ se quedó en el número 27 y, desde entonces, La Roux ha tenido menos suerte: en 2014 apenas logró colocar ‘Uptight Downtown’ -el segundo single de su segundo disco ‘Trouble in Paradise‘ en el 63. Ninguno de los singles de ‘Supervision’ llegó a la lista.

Recientemente, La Roux ha obtenido otro insospechado éxito en streaming gracias a un remix en clave piano house -y con saxo- de ‘Bulletproof’ que a día de hoy suma cerca de 40 millones de reproducciones en Spotify. Sus autores se hacen llamar firmado por GAMBER & DADONI. Eso sí, el último single original de La Roux es ‘Damaged Goods’, una graciosa colaboración de pop ochentero con Gang of Four.

Tion Wayne es un rapero británico que se dio a conocer en 2010 con una serie de vídeos de Youtube. Desde entonces ha publicado diversas mixtapes y obtenido un single top 1 en Reino Unido con ‘Body’ con Russ Millions. También ha logrado un single top 7 con ‘I Dunno’ -en el que aparece Stormzy’ y ha aparecido como artista invitado en tres singles que han alcanzado el top 10: ‘Options’ de NSG, ‘Keisha & Becky’ de Russ Millions y ‘Houdini’ de KSI.