Santander Music cierra cartel con León Benavente, The Gulps…

Santander Music se celebra los días 4, 5 y 6 de agosto en la Campa de la Magdalena. Entre los artistas que estaban confirmados en el cartel se encuentran El Columpio Asesino, Alizzz, Delaporte, Varry Brava, Guitarricadelafuente, Lori Meyers o Los Estanques y Anni B Sweet.

Hoy, el festival cántabro cierra la programación de su edición de 2022 con varias confirmaciones. Entre ellas se encuentra la de León Benavente, que presentarán su excelente último disco, ‘ERA‘, que ha sido top 2 de álbumes en España.

Además se incorporan al cartel The Gulps, banda de Londres con componentes españoles (de La Rioja) en sus filas, que ha sido fichada por Alan McGee, el empresario que descubrió a Oasis, Primal Scream, The Libertines o The Jesus & Mary Chain, entre otros. El País les dedicó un reportaje el pasado mes de marzo. El grupo cuenta con apenas tres singles publicados.

Otra de los nombres que se añaden al cartel de Santander Music es el de Manu Cort, artista italocántabro que mezcla pop con sonidos urbanos y latinos. Entre sus numerosos singles publicados se encuentra ‘Vuelve pero vete’, que suma más de 3 millones de streamings en Spotify. Cort publicará su primer álbum en 2022 tras colaborar con artistas como Bearoid.

Por último se suma al cartel Mentaguay, banda de sad-trap, dancehall y synth-pop ochentero procedente de Santander. Su single ‘Andrómeda’ te gustará si te gusta el italo-disco, el post-disco, la retrowave, Blanco Palamera… o ‘Todo de ti’ de Rauw Alejandro. Ojo a su gancho «hace tiempo que no me llama-ma-ma / pero yo sé que me ama-ma-ma». Otro de sus singles se llama ‘Welcome to Cantabria’.

Los abonos y entradas están disponibles en la web de Santander Music.