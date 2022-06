‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny vuelve a ser el disco más popular en España y pasa una nueva semana en el número 1, pasado el paréntesis ‘Harry’s House’, que cae al 2. Rosalía y C. Tangana se mantienen en el #3 y en el #4 con ‘Motomami’ y ‘El Madrileño’ respectivamente, mientras la sorpresa la da en el número 5 FernandoCosta.

‘Tirititando’, el nuevo disco de FernandoCosta, es la entrada más fuerte en la lista de éxitos. El artista ibicenco da la sorpresa con su segundo álbum de estudio, y el primero desde ‘Yipiyou’ en 2018. Este incluyó éxitos como ‘Narcolepsia’ o ‘Pa que lo gocen’ y superó los 100 millones de escuchas en Spotify sumando todas sus pistas.

Con singles como ‘Hasta Cuando’ o ‘Fumando Serio’, y colaboraciones con artistas como Delaossa o Ayax y Prok, ‘Tirititando’ supone el regreso de uno de los raperos de referencia de la escena actual española.



Aunque en posición más modesta, también llega a la lista el nuevo álbum de Liam Gallagher, ‘C’mon You Know’. Eso sí, su puesto 21 sabe a poco en comparación con sus cifracas en Reino Unido (un número 1 por encima de las 70.000 unidades). El directo de Liam Gallagher ‘Down by the River Thames’ también aparece en el puesto 73 en nuestro país.

Dos entradas muy destacables en el pop nacional son la de Cupido en el #31 con ‘Sobredosis de amor’; y la de Rocío Márquez y Bronquio en el #77 con ‘Tercer cielo’. Son nuestros dos últimos «Discos de la Semana». Cupido no tienen soporte físico aún y el vinilo de ‘Tercer cielo’ no llegará hasta septiembre.

También entran Def Leppard con su nuevo disco, ’Diamond Star Halos’, en el puesto 16; Marta Soto en el 22 con ‘Todo lo que tengo’; Tate McRae en el 43 con ‘I Used to Think I Could Fly’; Michael Schenker Group en el 50 con ‘Universal’; la banda sonora de ‘Top Gun: Maverick’ en el 57; Kany Garcia en el 74 con ‘El amor que merecemos’; y Emilia en el 75 con ‘Tú crees en mí?’.