Liam Gallagher sigue vendiendo CD’s como en los 90 (en UK)

Liam Gallagher ha publicado esta semana su tercer disco, ‘C’mon You Know’. Como en el anterior, se ha rodeado principalmente de Andrew Wyatt (Miike Snow, la Gaga de ‘Shallow’) para continuar con su línea estilística. Y los fans en Reino Unido han respondido de manera masiva. Casi como si fuera Harry Styles.

Es de sobra conocido por todos que Oasis marcaron a una generación a nivel mundial, pero sobre todo en Reino Unido los hermanos Gallagher adquirieron un estatus casi divino y no encontrarás cuarentón inglés de ningún signo que no se sepa todos sus éxitos de memoria. Tanto Noel como Liam tienen un público fiel y eso se refleja en el número de copias que ha vendido el pequeño de los Gallagher durante su primera semana.

‘C’mon You Know’ ha sido acogido con los brazos abiertos por el público británico y vuelve a ser número 1 como todos los demás discos firmados como Liam Gallagher. Con su otra banda Beady Eye, quedaba en los puestos 2 y 3.

El primer álbum de Liam fue platino, el segundo disco de oro y este tiene casi garantizada ya también semejante placa equivalente a 100.000 copias, pues ‘C’mon You Know’ ha vendido más de 70.000 en una semana. No son los millones de copias que vendían Oasis en los 90, que tienen el 5º disco más vendido de la historia de Reino Unido, en concreto “Morning Glory” con 5 millones de unidades; pero para ser 2022 (y el álbum que es), es una verdadera salvajada. ‘Harry’s House’ de Harry Styles, presentado por un single que lleva 9 semanas en el número 1, vendía poco más en su primera semana: 113.000 (aunque es cierto que se mantendrá mucho mejor a la larga).

Como siempre, la reacción para este tercer álbum es más fría a medida que te alejas de Manchester, Londres, etc: un top 2 en Irlanda, un top 10 en Alemania, un top 15 en Italia y un top 18 en Japón.

‘C’mon You Know’ es un álbum que sorprende con su inicio con coro infantil (‘More Power’) para después entregarse de nuevo al sonido Beatles (‘Diamond in the Dark’) y la balada (‘Too Good for Giving Up’). En la segunda mitad hay experimentos (‘World’s In Need’, ‘Moscow Rules’), sin dejar de hacer guiños al pasado adorado por el público: de ‘She’s Electric’ a ‘Everything’s Electric’, del trabajo de Noel Gallagher con Chemical Brothers a ‘Better Days’.