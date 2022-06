Qué fue de Simply Red

Simply Red llegan este jueves 9 de junio a Madrid para actuar como parte del ciclo Madrid Escena, por el que ya han pasado Love of Lesbian, hoy miércoles lo hace James Blunt, y próximamente lo hará Robe con las entradas agotadas, Diego El Cigala y Jason Derulo. Simply Red también actúan hoy en Barcelona (Jardines Pedralbes), en ese caso con las localidades agotadas.

A veces la prensa olvida documentar el éxito de ciertas bandas: diarios, semanarios y mensuales no han sido muy generosos con Simply Red, cuando son, en contra de lo que creen algunos, uno de los grupos más vendedores de la historia, muy especialmente en Reino Unido. Por allí fue 12 veces platino ‘Stars’ (1991), el disco que contenía la canción titular y otros éxitos como ‘For Your Babies’ y ‘Something Got Me Started’.

Y eso fue después de los 5 platinos de ‘Picture Book’ (1985), los 3 platinos de ‘Men and Women’ (1987) y los 7 platinos de ‘A New Flame’. Aquellos tres primeros discos de Simply Red dejaron hits como ’Money’s Too Tight (To Mention)’ y ‘Holding Back the Years’; ‘The Right Thing’ o la versión de ‘If You Don’t Know Me By Now’. Todo ello se traduce en una pasmosa colección de hits. El típico caso «conoces más canciones de Simply Red» de las que crees.

Porque a todo esto hay que sumar por ejemplo los singles de ‘Life’ (1995), que también fue 5 veces platino en UK. Allí estaban ‘Remembering the First Time’ (we made love!), ‘Fairground’ y un tema que suena a vida adulta y que recuerdo con gran cariño de adolescente, ‘Never Never Love’. “Ahora que hemos conseguido nuestra independencia, ¿qué vamos a hacer con ella?”, se preguntaba en la primera línea Mick Hucknall.

En España tenemos un especial apego hacia ‘Men and Women’, pues el disco fue top 3 por aquí (contenido por ‘The Joshua Tree’ de U2) y su primer disco de platino, de varios que lo lograrían inmediatamente después. ‘The Right Thing’ no pudo ser más explotada en Los 40 Principales, y por suerte es una canción que Simply Red no han dejado de interpretar en vivo.

Aunque el camino a veces ha sido tumultuoso. Para sorpresa de nadie, Mick Hucknall terminó siendo el único miembro de Simply Red ya a la altura de 1996. Tras las obligadas concesiones electrónicas de 1999 en ‘Love and the Russian Winter’, el grupo se quedó sin sello. En la autoedición primero, continuaron sobreviviendo en las listas aunque ya de peor manera. En 2010 Simply Red anunciaban su separación y una gira de despedida, que al final no fue tal. En aquellos tiempos Mick fue noticia por comentar que las críticas por apropiación cultural venían «de la ignorancia». Que el inventor del saxo era «blanco y belga». Que él estaba en la música para unir a la gente y no para dividirla.

Tan solo 5 años después de decir adiós, el grupo volvía con ‘Big Love’ (2015), dándole continuidad con otro disco llamado ‘Blue Eyed Soul’ (2019). No han de temer quienes no estén familiarizados con este, pues la gira actual de Simply Red viene a ser un «greatest hits» en el que únicamente suenan un par de canciones de ese último trabajo. De hecho, todos aquellos que encontraron confort en el soul blanco y amable de Mick Hucknall no es que vayan a sufrir mucho durante la interpretación de cosas como ‘Thinking of You’. Esta parece creada expresamente para el directo.