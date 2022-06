Lil Nas X es uno de los artistas afrocamericanos más populares del momento, pero no hay manera de que los premios BET le reconozcan. Ni en 2021 ni en 2022, a los «Black Entertainment Awards» le ha parecido que Montero merezca su aprobación, pese a haber lanzado hits del tamaño ‘Industry Baby‘ con Jack Harlow (curiosamente, el autor de ‘First Class’ sí ha sido nominado, y es blanco) Lil Nas sí recibió una nominación a Artista revelación en los premios BET en 2020 y además ha actuado dos veces en la ceremonia.

El rapero ha llegado tan lejos de atacar a los BET en su nueva canción, ‘Late to da Party’, que está avanzando en TikTok y cuenta con la frase «que jodan a los BET». En la canción, Lil Nas recuerda los múltiples récords que tiene en su haber.

Los BET reconocen anualmente a los mejores músicos, actores o deportistas afroamericanos en Estados Unidos, y Lil Nas X está convencido de que los premios sufren un problema de homofobia interiorizada que le lleva a ningunearle año tras año pese a encontrarse en su mayor momento de popularidad. Montero no entiende por qué los GRAMMY sí le valoran (tiene dos gramófonos en su haber, y una nominación a Álbum del año) y los premios de la música negra, en cambio, hacen ver que no existe, o lo parece.

En Twitter, el autor de ‘MONTERO‘ ha explicado que sus críticas no tienen tanto que ver con el hecho de recibir nominaciones o premios, sino con que «las personas gays negras tenemos que luchar para que se nos reconozca porque, incluso cuando estamos en la cima, tenemos que fingir que somos invisibles». El artista se pregunta cómo es posible que «me reconozcan los premios más importantes del mundo» mientras «mi propia gente no me concede una sola nominación». Algunas personas han alzado la voz en contra de las declaraciones de Lil Nas para apuntar que él es un artista de pop y no de R&B o de hip-hop, pero los BET no valoran exclusivamente estos dos géneros, y de hecho cuentan con una categoría de pop en la que sí han estado nominados Drake o Doja Cat, entre otros.

De manera clave, Montero puntualiza que lo que a los BET le puede causar rechazo de él no es su música, ni siquiera el hecho que sea gay, sino su expresión de género. Cuando un tuitero le recuerda que Tyler, the Creator y Frank Ocean sí han recibido nominaciones en los premios de la música negra, Lil Nas X plantea: «amo a Frank y Tyler hasta la muerte pero ¿podemos admitir que a los hombres queer se les respeta más cuando hacen cosas menos femeninas? ¿O me lo estoy inventando?» Cuando otra persona le dice que debería dejar de convertir su orientación sexual en «toda su personalidad», Lil Nas responde que los «hombres negros deberían seguir haciendo que ser gay es toda su personalidad mientras sigan siendo encarcelados o asesinados en varios países por ello».

En otro mensaje, el autor de ‘Old Town Road’ cuenta que recientemente acudió con su familia a un club gay por primera vez, y que se sintió «aliviado». «Una cosa es que tu familia sepa que eres gay y otra es que realmente lo reconozcan e intenten desaprender el odio hacia ello», añade. Una historia que se puede extrapolar a lo que está pasando con los BET.

En respuesta a las declaraciones de Lil Nas X, los BET han contestado que «aman» a Lil Nas X y han recordado las veces que ha actuado en la gala , así como su única nominación, y han puntualizado que el rapero no ha recibido nominación alguna porque ninguno de los «500 profesionales que conforman la Academia de los BET» le ha propuesto. Es la Academia, y no el propio programa, el que se encarga de elaborar las nominaciones.