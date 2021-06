Megan Thee Stallion, Cardi B, Jazmine Sullivan… las mujeres dominan los BET Awards 2021

Los BET Awards, dedicados a los artistas afroamericanos desde hace 20 años, se han celebrado esta noche con el lema “Año de la Mujer Negra”, presentados por la actriz Taraji P. Henson, quien ha indicado que “celebrar a las mujeres negras no es una tendencia sino un sentimiento que durará para siempre”. Queen Latifah ha recibido el premio a toda una vida, además de un homenaje en forma de medley por parte de Lil Kim, Rapsody, MC Lyte y Monie Love.

La gran ganadora de la noche también ha sido mujer: Megan Thee Stallion, pues se ha hecho con el premio a Vídeo del Año, Voto del Público, Mejor Colaboración por ‘WAP’ junto a Cardi B y Mejor Artista Hip-Hop Femenina. Ha interpretado en la ceremonia ‘Thot Shit’, el single actual que ha conseguido situar en el puesto 16 en Estados Unidos, pero tan sólo en el número 83 de las listas británicas. No contenta con todo este protagonismo, también estuvo en la actuación de DJ Khaled junto a Da Baby, Lil Baby, Lil Durk y H.E.R. Los temas de tal medley fueron ‘Hats Off’, ‘Every Chance I Get’ y ‘I Did It’.







El disco del año ha sido para Jazmine Sullivan por el interesante pero acomodado ‘Heaux Tales’, derrotando a la misma Megan Thee Stallion y al mismísimo The Weeknd. Además, Jazmine realizó una presentación de ‘Tragic’ y ‘On It’. Otros galardonados han sido Chris Brown y H.E.R., mientras Silk Sonic ha sorprendido al hacerse con el premio a mejor grupo con tan sólo una canción en el mercado: se trata del proyecto de Bruno Mars con Anderson .Paak. Interpretaron la susodicha ‘Leave the Door Open’.

Otro gran homenaje ha sido el realizado para DMX, que ha muerto a causa de un ataque al corazón este año. Le han rendido un homenaje Swizz Beatz, The Lox, Busta Rhymes y Method Man, entre otros.





Otros artistas que han actuado han sido Tyler the Creator (pues ha sacado disco esta semana), Lil Nas X con ‘Montero’, DaBaby, H.E.R. y Migos. Precisamente durante la actuación de estos de ‘Type Shit’ (también interpretaron ‘Straightenin’’), Cardi B se subía al escenario revelando que estaba de nuevo embarazada de Offset.