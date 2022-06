Cass McCombs anuncia la salida de ‘Heartmind’ con un nuevo single

El cantautor Cass McCombs ha anunciado hoy el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Heartmind’, para el 19 de agosto. Es el primer disco de McCombs en tres años, tras ‘Tip of the Sphere’ en 2019. ‘Mangy Love’, de 2016, y ‘Big Wheel And Others’, de 2013, son otros dos de sus discos más importantes.

‘Heartmind’ está producido por el propio Cass McCombs, junto con Shahzad Ismaily, Buddy Ross y Ariel Rechtshaid. El LP incluirá un total de ocho canciones, incluyendo los dos últimos singles. La melancólica ‘Belong To Heaven’, y la que tiene el día de hoy como fecha de salida, ‘Unproud Warrior’, con la colaboración de Wynonna Judd y Charlie Burnham.

Tracklist de Heartmind:

1. Music Is Blue

2. Karaoke

3. New Earth

4. Unproud Warrior

5. Krakatau

6. A Blue, Blue Band

7. Belong to Heaven

8. Heartmind