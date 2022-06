Ana Mena se ha visto obligada a cancelar sus dos conciertos de esta semana debido a una faringolaringitis aguda, según sus representantes. Esto significa que la artista malagueña no podrá actuar esta noche en las fiestas de Fuenlabrada, con motivo de la programación del Orgullo, ni este sábado 11 de junio en el festival Oh My Gol!.

En cuanto a la actuación en Fuenlabrada, esta se seguirá celebrando bajo las mismas condiciones el 10 de septiembre en los campos de fútbol de la Aldehuela, como actividad previa a las Fiestas Patronales. Sin embargo, para el Oh My Gol! no habrá segundas fechas. De todas formas, sí que estarán presentes el resto de artistas confirmados para la velada, y podremos disfrutar de actuaciones al nivel de Rauw Alejandro, Steve Aoki o María Becerra, entre otros, en el RCDE Stadium de Barcelona.

El pasado 3 de junio Ana Mena lanzó su último single, Mezzanotte, un tema en italiano que mezcla el pop tradicional con el EDM y cuyo videoclip supera el medio millón de reproducciones en YouTube. Por si no fuera suficiente en italiano, el próximo 17 de junio Belinda se unirá a la versión en español de ‘Mezzanotte’, ‘Las 12’, la cual ya fue presentada por Mena en vivo en abril. Esto viene a raíz del próximo álbum de la malagueña, un disco doble en italiano y castellano, del cual todavía no hay muchos detalles.

