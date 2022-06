Hace un par de meses, ‘Starina’ era el nombre de una fiesta que se celebraba en Razzmatazz . Se presentaba como un «nuevo club experimental dirigido y hosteado por Rojuu, un espacio interdimensional donde las etiquetas perderán su significado y donde podrás descubrir nuevxs artistas y nuevas atmósferas». Se programaba en el cartel a Parkineos, Otro y Kanti.

Hoy ‘Starina’ es también una mixtape de Rojuu, en concreto una que llega a la americana y con la libertad de la generación que nació después del ADSL: sin atender a «etiquetas», ni a viejas «atmósferas», ni tampoco a plazos. Tres meses después de publicar ‘KOR KOR LAKE‘, su gran disco pop, Rojuu camina en dirección opuesta a temas allí contenidos como ‘NEZUKO’; ya ni digamos a su colaboración para el álbum que acaba de sacar Amaia.

Si un tema de ‘KOR KOR LAKE’ ha podido ser el punto de partida para ‘Starina’, ese sería ‘NANA’, pero este es un experimento mucho más extremo. Aquí hay algo de hyperpop, sí, por ejemplo en ‘Sol oCulto’, pero el vuelo incluye turbulencias como las contenidas en ‘Rae raVe’, donde caben prácticamente todas las tendencias electrónicas con base en los 90, y desplegadas a la vez: el drum&bass, el big beat, el techno… Lo mismo pueden venir a la mente los Chemical Brothers que Chimo Bayo.

Trillfox es, en líneas generales, el productor responsable de la primera mitad de la mixtape, dejando más bien los tiros, las sentencias y las ideas inconexas. Son momentos en los que lo mismo se asoma un sample de t.a.t.u. por ‘Invirtiendo la cruz’ que escuchamos a Rojuu soltar frases tan vistosas como «tienes que aprender a sudar del Twitter», «me la suda, yo escribo con faltas», «siento que mi yo pasado se avergonzaría de esta puta mierda» o «la molly me deja tonto» (de ‘Invirtiendo la cruz’ a ‘Sol oCulto’). ‘Internet’, con fox1, sigue esa línea: «mucha calle, pero cómo se nota que sus falta internet».

En la segunda mitad, Steve Lean produce una línea más melódica, no tan lejana a los collages oníricos de Avalanches. ‘Just for Now’ de Imogen Heap (o su adaptación de Clams Casino) aporta el estribillo con que comienza ‘Stos Demonios’, solo que con el pitch adulterado. Acto seguido, lo mismo sucede con el ‘Where’d You Go’ de Fort Minor y ‘Luna de diseño’. Se construyen así canciones más tradicionales, al menos en la elaboración de sus letras, más sólidas que gracietas como esa ‘Outro’ que trata de unir a Bad Gyal con Rosalía… sin demasiado éxito.

Rojuu ya había manejado sus propios ritmos sacando varias mixtapes o discos «antes de los 18», antes de su fichaje por Sonido Muchacho, sello que no aparece vinculado a este nuevo lanzamiento. Ahora se acerca más a sus ídolos convirtiendo también ‘Starina’ en un disco vivo con nuevos bonus tracks después de su lanzamiento. Forman ya parte de la mixtape también 3 pistas extra, entre las que está el éxito de 44 segundos de ‘melasuda’ y una melódica y estupenda ‘Momento azul’, de nuevo junto a Steve Lean.