Meister of the Week: Samuraï habla de su «movida súper fuerte con los gatos»

Samuraï, el proyecto de la joven madrileña Aroa Lorente, ha debutando con dos EP’s. El primero, ‘Lo bonito’, incluía un hit tan resplandeciente como ‘Sin freno’. En el segundo, ‘Lo que no cuentan’, que acaba de editar, conviven producciones de pop-rock, con sintetizadores y efectos como sacados de ‘Stranger Things’ (‘Entre tejados’) y ‘Lost’ (‘Tóxico’) y guiños al drum&bass sin abandonar el guitarreo (‘Como Me Voy A Olvidar’).

Tras el viral de ‘Tirando balas’, que supera los 3 millones de reproducciones, Samuraï comienza este finde una gira por Madrid -en concreto el sábado 18 de junio en Clamores- tras lo que aguardan festivales como FanFutura y Cooltural Fest, entre otros; y ciudades como Barcelona (14 de octubre), Valencia (18 de octubre), Córdoba (13 de enero), Granada (14 de enero), 20 de enero (Málaga) y Sevilla (21 de enero). Samuraï es la nueva invitada de nuestra sección «Meister of the Week», comisariada por Jägermusic, en la que un artista nos habla de una pasión oculta. En su caso son los gatos.

- Publicidad -

¿Por qué has elegido hablar de gatos para la entrevista?

Tengo una obsesión bastante linda con los gatos. Me siento identificada con ellos y, aunque no quiero parecer una loca, tengo un don con ellos. Fuera bromas, por la calle los gatos vienen a mí. Es una movida súper fuerte.

¿Por qué gatos frente a perros?

Supongo que porque me siento muy identificada, son seres a la par independientes y cariñosos. Amo a los perros igualmente, tengo cuatro (risas), pero creo que los gatos y yo tenemos una relación más profunda 😌

¿Gatos o humanos?

Gatos. Siempre gatos.

- Publicidad -

Tenías un gato que también se llamaba Samurai. ¿Nos explicas por qué elegiste ese nombre y cómo terminó siendo el tuyo a su vez?

Era un gatito negro precioso que adopté y me hacía sentir muy bruja. Le llamé como a mí porque me pareció bonito el sentirme conectada de alguna manera con él. En realidad el origen de mi nombre es una anécdota súper básica (risas) Desde pequeña siempre mi mamá me hacía el típico peinado DE medio pelo suelto y arriba la otra mitad en un moño: muy parecido al que llevan los samurais. Un día fui al instituto con ese mismo peinado pero súper exagerado y mis amigas me empezaron a vacilar con que si parecía un samurai (risas) Desde entonces me han llamado Samu, supongo. Y por alguna extraña razón me pareció buenísima idea llamar así a mi gato, como si en verdad él fuera un formato físico de un alter ego mío (risas).

‘Tal para cual’, ‘Otro rollo’, ‘Te quiero’… Muchas de tus canciones hablan de amor. ¿Hay alguna que hayas dedicado a Samurai?

(risas) Hasta ahí no llego, pero vamos, que seguro que se las hubiera cantado alguna vez. Sí que recuerdo, el día que se perdió, ponerme a cantar súper dramáticamente a la nada llorando un montón 😫🤘🏼

- Publicidad -

Recuerdo los primeros años de YouTube. Yo me pasaba horas viendo recopilaciones de gatos. Ahora me da la sensación de que no había otra cosa en YouTube. ¿Cuánto es el mayor tiempo que te has pasado viendo vídeos de estos y cuál es tu favorito/s?

Pues la verdad es que tiempo indefinido (risas) No sé cómo el algoritmo de instagram de los reels se me ha configurado para que me salgan solo vídeos de gatitos. Es increíble. Justo esta mañana he visto un video en el que un gato se metía en una pompa de jabón. INCREÍBLE. Es más, cuando estoy triste mi chico me envía vídeos de gatitos para que sonría. Y es inevitable (risas) soy una bebé con los gatos.

Seguro que tienes el móvil lleno de stickers de gatos pero, ¿cuál es el que más usas? ¡Ojalá puedas adjuntar alguna imagen favorita!

INCREÍBLE. Adjunto foto de mis stickers más usados. Literalmente increíble. Además, mi sticker más usado es el del gatito negro.



¿El gato negro trae mala suerte?

¡¡¡Para nada!!! Eso es un dicho super feo y discriminatorio de los gatos (risas) De hecho, son mis favoritos.

Los gatos son uno de los animales más elegantes. Tú, si pudieras quedarte con una cualidad de los gatos, ¿cuál sería?

La mirada gatuna. Sin duda. Esque te atraviesa. Intimidante e hipnótica

¿Te han inspirado de alguna manera en tu música?

No sé si el término es inspirar, pero sí que hago mucha referencia a los gatos en mis canciones, me gusta usarlos en metáforas o como manera de referirme a los enamorados. Justo creo que no han salido todavía ninguna de las canciones en las que utilizo ese término pero os puedo adelantar frasecillas sueltas: “Gatos con callejón propio, obvio que se notaba la tensión” y “Dos gatos entre copas”.