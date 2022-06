Natalia Lacunza solo se necesita a sí misma en la emotiva ‘Mi sitio’

Natalia Lacunza acaba de entrar en el top 5 de la lista de álbumes española con ‘Tiene que ser para mí‘, su debut largo oficial. Tras haber pasado tres de sus singles por la sección «Canción Del Día», ‘Tiene que ser para mí’ será nuestro «Disco de la Semana».

A estos temas destacados se suma hoy otro. ‘Mi sitio’ es una de las producciones más sencillas de ‘Tiene que ser para mí’ pero también una de las más accesibles y conmovedoras. Su sonido de pop acústico recuerda al desarrollado por Kacey Musgraves en su disco ‘Golden Hour‘. En concreto, temas como ‘Butterfly’ o el titular vienen a la mente al escuchar ‘Mi sitio’.

‘Mi sitio’ es probablemente la composición más serena que ‘Tiene que ser para mí’. El ritmo pausado que marca la guitarra, y la interpretación vocal de Lacunza, contribuyen a crear una canción que pasa como una acaricia de brisa por los oídos. Sin embargo, la melodía conmueve como pocas del disco porque transmite una mezcla de tristeza y felicidad. Como cantaba Kacey: «I’m happy and sad and the same time / You got me smiling with tears in my eyes…»

Sin embargo, ‘Mi sitio’ en absoluto tiene que ver con la canción citada, ni con el disco de Kacey, a nivel lírico. Lacunza no está hablando de una relación que le hace estar en las nubes. Al contrario, celebra haber dejado atrás a una persona y sentirse a gusto consigo misma. «Hace tiempo que sé cuál es mi sitio / Ahora ya sé que no te necesito» es una de las frases que mejor capturan el contenido de ‘Tiene que ser para mí’.



