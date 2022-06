María del Monte ha ofrecido un pregón en el Orgullo Gay de Sevilla, que muchos medios están interpretando como su salida del armario, pues allí se ha identificado como «una más de los congregados». Décadas después de aquellas icónicas fotos en que se la vio paseando de la mano con Isabel Pantoja («nada tienen de especial…»), María del Monte ha dado la sorpresa a los 60 años, revelando que lleva 23 de ellos con pareja.

En un momento del discurso, ha indicado: «Por mí me da igual, lo que no quiero es que la gente a la que quiero sufra. Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de todos los que estamos aquí y… de todos los que forman parte del mundo y que por supuesto, mi pareja esta tarde, esta noche está aquí. Hoy empecé hablando de libertad y voy a respetar su libertad. Sé que está aquí, si quiere subir que suba y si no, que no».

- Publicidad -

La cantante ha explicado, como recoge la Cadena SER, que si no ha dado antes este paso es para «proteger a su familia»: «¿Qué pensáis, que soy un robot, como he dicho en alguna ocasión, que yo no he formado mi familia? Por supuesto que tengo al amor de mi vida, he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad».

- Publicidad -