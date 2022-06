‘The Heart Part 5’ es el ‘Black or White’ de Kendrick Lamar

En 1991, Michael Jackson dejó boquiabierto a medio mundo con el videoclip de ‘Black or White’. Era la primera vez que se utilizaba la técnica del morphing en un producto audiovisual de masas.

30 años después, Kendrick Lamar utiliza en ‘The Heart Part 5’, el tema que no pertenece a su álbum ‘Mr Morale and the Big Steppers’ y samplea a Marvin Gaye, una estrategia conceptual muy similar. Aunque eso sí, usando una tecnología mucho más sofisticada (obviamente) y articulando un discurso muchísimo menos optimista que el de Jackson.

‘The Heart Part 5’ es una colaboración entre Dave Free (realizador habitual de los clips de Lamar o Jay Rock) y la empresa Deep Voodoo, perteneciente a Trey Parker y Matt Stone, los creadores de ‘South Park’. El estudio es especialista en deepfake, la manipulación de imágenes reales a través de técnicas de inteligencia artificial capaces de alcanzar un grado de realismo asombroso (y peligroso, ya que promete elevar la desinformación, las fake news, a otro nivel).

El vídeo comienza con el mensaje “Yo soy. Todos nosotros”. Una frase que adquiere todo su significado a partir del minuto 1:44, cuando el rostro del cantante se transforma, tras un simple gesto de estremecimiento, en el de un joven O. J. Simpson (en la actualidad tiene 74 años). A partir de esa impresionante y muy inquietante transformación, se suceden otras: Kanye West, Jussie Smollett, Will Smith, Kobe Bryant y Nipsey Hussle.

Todas son celebridades afroamericanas, y todas han ocupado la crónica de sucesos en los últimos años (Kobe Bryant y Nipsey Hussle de forma trágica). Además, cada aparición, cada transformación, parece tener relación con la letra de la canción. Esto es muy evidente en el caso de Hussle. El rapero, gran amigo de Lamar, murió asesinado a tiros en 2019. Y la letra de la canción, cuando aparece su rostro, habla directamente de su asesinato.