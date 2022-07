Neneh Cherry / The Versions

El considerado 6º disco de estudio en la carrera de Neneh Cherry es un disco en el que encontramos a la artista deconstruida de manera muy particular. La última de las 10 pistas es la única en la que figura acreditada su voz, pues se trata de una remezcla de su viejo tema ‘Buddy X’, en concreto a cargo de Honey Dijon. Y en las otras 9 grabaciones de este ‘The Versions’ solo encontramos a Neneh Cherry a cargo de las «programaciones».

La idea ha sido invitar a otras personas para que versionen temas del catálogo de Neneh Cherry. Son todas mujeres, lo que además incluye trans y no binarixs, mostrando de esta manera de qué lado está la artista sueca en estos tiempos de división y eterna polémica: como siempre, del de la revolución. Y esto no es solo una pegatina que poner al álbum lanzado al mercado en el mes del Orgullo: hay una emoción profunda en escuchar a ANOHNI que «este es un mundo de mujeres, así que este es mi mundo», en aquel tema llamado ‘Woman’ que Neneh Cherry hizo en respuesta a ‘It’s A Man’s Man’s Man’s World‘ de su por otro lado muy admirado James Brown.

También tiene gracia escuchar a Robyn -acompañada de Mapei y producida por Dev Hynes- cantando aquello de «No moneyman can win my love» de la canción precursora del trip hop ‘Buffalo Stance’. Aunque en este caso ha inspirado a la «Dancehall Queen» un remix de la canción realizado en 2017 para una exposición de Estocolmo y el experimento les ha quedado más bien para ponerlo en un museo que en Spotify (o sitúe aquí el nombre de su plataforma de streaming favorita). Como compitiendo por el mayor halo de guayedad, Sia -que se presenta como amiga de la familia en la nota de prensa- no termina de convertir ‘Manchild’ en la pieza pop que habríamos esperado de ella, lo que hace la revisión de la misma canción a cargo de Kelsey Lu más interesante, sobre todo cuando no sabes si va a ser más Massive Attack, más Suicide o más balada.

Porque sí, efectivamente, alguien ha considerado buena idea que un par de canciones del repertorio de Neneh Cherry aparezcan repetidas en ‘The Versions’, como si la artista no hubiera realizado 10 canciones diferentes dignas de ser homenajeadas. Es verdad que dejó pasar 18 años entre ‘Man’ (1996) y ‘Blank Project’ (2014), pero también lo es que tanto este como ‘Broken Politics’ (2018) merecían algún tipo de reivindicación por parte de algún artista, y que se ha involucrado en muchos otros proyectos. ‘The Versions’ solo contiene adaptaciones de temas de Neneh Cherry entre 1988 y 1996 cuando todos sabemos que en esta industria lo difícil no es hacer 3 discos frescos a tus inicios, sino mantenerte a lo largo de las décadas. ‘Blank Project’, ‘Naked’, ‘Everything’, ‘Kong’ y ‘Soldier’ son también necesarias para comprender la figura de Neneh Cherry, no es como si en todo el siglo XXI no hubiera sido capaz de hacer la O con un canuto.

Asumido este incomprensible agravio, ‘The Versions’ se mueve entre las adaptaciones inquietas e inclasificables (ANOHNI, Robyn) y las que podemos considerar «bonitas», situadas en el centro del disco. Ahí están TYSON, hija de la propia Neneh Cherry, en ‘Sassy’; Jamila Woods entregando un suave R&B en ‘Kootchie’, y también Seinabo Sey en un ‘Kisses on the Wind’ que parece acabar antes de tiempo. La violinista Brittney Denise Parks, más conocida como Sudan Archives, realiza uno de los trabajos más loables y exóticos en reivindicación de ‘Heart’, un tema bailable que en su momento contó con un videoclip dirigido por David Fincher, y que ahora luce irreconocible, si bien aún intrigante con una percusión completamente diferente.