Duki, top 3 en España; bajan Mónica Naranjo y Drake

Bad Bunny continúa una semana más en el número 1 de la lista semanal de Discos en España con ‘Un verano sin ti’. ‘Harry’s House’ de Harry Styles recupera una posición para subir al top 2, mientras en el número 3 aparece la entrada más fuerte.

Se trata de ‘Temporada de reggaetón 2’ del argentino Duki. Además de llegar al puesto 3, Duki sube al puesto 66 con la primera parte de ‘Temporada de reggaetón’ y reentra con ‘Desde el fin del mundo’ en el 98. Entre los éxitos pasados de Duki están ‘TOP 5’ y o ‘Unfollow’ con Bizarrap; y entre los actuales, ‘Si quieren frontear’, que lleva semanas “trending” en Youtube.



La siguiente entrada más relevante es la de Porcupine Tree en el número 7 con ‘Closure / Continuation’. Un disco que se ha quedado sin el top 1 en Reino Unido por los pelos, pero que sí lo ha conseguido en Alemania y Holanda. Se trata del primer disco de la banda de rock progresivo en 13 años e incluso aunque Steven Wilson había anunciado su marcha.



En el puesto 13 aparece ‘Superache’ del americano Conan Gray, con varios créditos de Julia Michaels. El segundo disco de Conan Gray ha sido top 8 en Reino Unido y top 9 en Estados Unidos. Otras entradas en el top 100 de Discos España son ‘Nothing But the Blues’ de Eric Clapton en el puesto 25; ‘Tanteo’, el EP de 5 temas de Dellafuente, en el 44; ‘Magua con Miel’ de Choclock en el 85 y ‘Blasfem on Air’ de Blasfem en el 96.





Destacan también las fuertes bajadas de Mónica Naranjo, que pasa del número 2 al número 22 con ‘Mimétika’ en su segunda semana de vida; y también de Drake, que pasa del puesto 6 al puesto 16 pese a toda la maquinaria promocional en Spotify en torno a ‘Honestly, Nevermind’.