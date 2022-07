Brent Faiyaz disecciona la fama en tres velocidades con ‘PRICE OF FAME’

Brent Faiyaz ha tenido un buen año en 2021. Mientras preparaba su nuevo álbum, lanzado este viernes con el nombre de ‘WASTELAND’, tres de sus singles entraron en el Billboard Hot 100. Dos de estos, ‘Wasting Time’ y ‘Gravity’, con invitados de muy alto calibre, sobre todo en el primero de estos, con Drake y The Neptunes. Faiyaz, que significa «artista» en árabe, ya no es el mismo que cuando lanzó ‘Fuck The World’ en 2020. Ha alcanzado un nuevo nivel de fama y lo cuenta en su único single de 2022, ‘PRICE OF FAME’, la canción del día de hoy.

‘PRICE OF FAME’ se puede dividir en dos partes, bien marcadas por un cambio de beat. A su vez, la primera de estas partes puede dividirse en otras dos, que en realidad son idénticas, pero con distinta velocidad, usando el característico truco de Brent de ralentizar el track para que su voz suene más grave. El resultado es una disección de la fama a tres velocidades.

Musicalmente, la primera parte es una especie de balada R&B con un potente bajo y una melodía de xilófono ascendente y descendente. Líricamente, Brent no nos cuenta nada que no sepamos sobre la fama: ser famoso no lo es todo y no está tan guapo. Pero aun así, la melodía vocal en ambas velocidades no falla y consigue sacarse algunas líneas que destacan («I can’t fake a smile, it’s hard to wear / And I can’t show no love, that shit too rare»).

En la dulce y onírica segunda parte de la canción, alrededor del minuto 3, la percusión y el bajo desaparecen, siendo sustituidos por una guitarra acústica y unas campanillas. Aparentemente, también desaparece el tema de la fama, con Faiyaz serenando a una chica a la que quiere enamorar. En realidad, esta parte sirve como contraste a la primera, en la que niega las ventajas de la fama en un tono de superioridad, y muestra a un Brent vulnerable y buscando lo que más importa, que ya os podéis imaginar lo que es («If you feel what I feel / You know that I’m real»).